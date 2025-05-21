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Глянцевые, сладкие и послушные: яблоки, которые сделают сад вашей гордостью

1:28
Садоводство

Компактная, урожайная, яркая — и это всё про яблоню, а не про машину времени. Сорт Червонец — настоящий подарок для владельцев небольших участков: не разрастается вширь, не бросает тень на пол-огорода, зато плодоносит с завидным постоянством.

Яблоки
Фото: Designed by Freepik by grmarc, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яблоки

Почему Червонец — не просто сорт, а находка

Это осенняя яблоня, и её главный выход на сцену — в сентябре. Плоды — как с обложки: глянцевые, округлые, насыщенно-красные. Вес — 150-200 граммов, вкус — сладкий, с ненавязчивой кислинкой. Отлично идут как в свежем виде, так и в компоты, повидло и шарлотку (если, конечно, кто-то доживёт до переработки).

Хранится хорошо — пару месяцев лежит, как новенькая.

А что с деревом

  • Компактный рост — можно сажать хоть в декоративный ряд вдоль дорожки.

  • Зимостойкость — выживет там, где другие яблони попросят плед.

  • Устойчивость к парше — меньше химии, меньше проблем.

Что говорят садоводы

Отзывы — как у хорошей книги: хвалят за компактность, стабильность и вкус. Но с припиской: "если правильно ухаживать". Это значит — не забывать поливать, подкармливать и обрезать. И не пытаться вырастить её в тени сарая — Червонец любит солнце и плодородную землю.

В целом — идеальный кандидат для тех, у кого мало места, но большие амбиции.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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