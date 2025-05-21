Если в теплице парилка — ждите фитофторный шведский стол: как быть умным, а не усердным

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда томаты в теплице наконец-то завязали плоды, кажется, что можно расслабиться — но как бы не так. Вот сейчас и начинается настоящее испытание: как поливать, чтобы не испортить всё в один заход. Потому что мало кто признается, но именно в этот период рушится половина урожаев.

Фото: commons.wikimedia.org by VdS Comunicacion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Томаты

Сколько, когда и чем поливать

Частота полива. 1-2 раза в неделю. Не чаще. Не реже. Главное — смотреть на почву. Влага уходит быстро? Подлили. Стоит мокро и душно? Отставить лейку. Слишком сухо — помидоры мелкие. Слишком влажно — плоды трескаются, а фитофтора потирает споры. Объём воды. По 3-5 литров под каждый куст. Глубоко, чтобы корни не сидели на диете. Ни луж, ни болот — просто ровная, умеренная влажность на 15-20 см вглубь. Температура воды. Не надо лить из скважины ледяное — томаты не моржи. 20-25 °C — идеально. Прохладная вода тормозит рост и даёт растениям лишний стресс. Когда поливать. Утром. Почему? Потому что к ночи влага испарится, и не будет духоты, грибков и парника без парника.

Как поливать

Капельный полив - мечта огородника. Лёгкий, равномерный, без расплесков. Нет капельки? Поливайте под корень, аккуратно, не на листья. Листья — не душ, а путь к заболеванию. Контроль влажности воздуха. Оптимум — 60-70%. После полива обязательно проветривайте теплицу, иначе будет клубничный парник с плесенью, но без клубники. Подкормка — по желанию. Хорошо идёт калий. Он делает вкус ярче, а томаты — плотнее. Развести в поливной воде — и сразу два дела сделано: напоили и накормили.

Уточнения

Фитофтора (лат. Phytophthora) — род грибоподобных страменопил из отдела оомицетов (Oomycota). Вызывают фитофтороз — заболевание растений, в основном семейства паслёновых (Solanaceae).

