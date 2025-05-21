Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ким Кардашьян станет пятым колесом: Ева Лонгория снимет дерзкую комедию для Netflix
Пушатся, вьются, прямые? Эта стрижка дружит с любыми волосами — и выглядит дорого
Рецепты бабушек: 5 деревенских блюд из разных уголков СССР, которые стоит вернуть
Сон под охраной: зачем собаки танцуют кругами перед тем, как уснуть
SHAMAN зовёт в свою команду: стань звездой нового клипа исполнителя — покажи свою любовь
Рыба тает, овощи пахнут, а духовка делает всё сама: запекание, которое не подводит
Найди свой остров: 5 тихих уголков Греции, в которых влюбляешься
Гонка мегасозвездий: что произойдёт, когда спутников на орбите станет 100 000
Тренер раскрыла упражнение, которое мгновенно снимает напряжение в дороге

Если в теплице парилка — ждите фитофторный шведский стол: как быть умным, а не усердным

2:02
Садоводство

Когда томаты в теплице наконец-то завязали плоды, кажется, что можно расслабиться — но как бы не так. Вот сейчас и начинается настоящее испытание: как поливать, чтобы не испортить всё в один заход. Потому что мало кто признается, но именно в этот период рушится половина урожаев.

Томаты
Фото: commons.wikimedia.org by VdS Comunicacion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Томаты

Сколько, когда и чем поливать

  1. Частота полива. 1-2 раза в неделю. Не чаще. Не реже. Главное — смотреть на почву. Влага уходит быстро? Подлили. Стоит мокро и душно? Отставить лейку. Слишком сухо — помидоры мелкие. Слишком влажно — плоды трескаются, а фитофтора потирает споры.
  2. Объём воды. По 3-5 литров под каждый куст. Глубоко, чтобы корни не сидели на диете. Ни луж, ни болот — просто ровная, умеренная влажность на 15-20 см вглубь.
  3. Температура воды. Не надо лить из скважины ледяное — томаты не моржи. 20-25 °C — идеально. Прохладная вода тормозит рост и даёт растениям лишний стресс.
  4. Когда поливать. Утром. Почему? Потому что к ночи влага испарится, и не будет духоты, грибков и парника без парника.

Как поливать

  1. Капельный полив - мечта огородника. Лёгкий, равномерный, без расплесков. Нет капельки? Поливайте под корень, аккуратно, не на листья. Листья — не душ, а путь к заболеванию.
  2. Контроль влажности воздуха. Оптимум — 60-70%. После полива обязательно проветривайте теплицу, иначе будет клубничный парник с плесенью, но без клубники.
  3. Подкормка — по желанию. Хорошо идёт калий. Он делает вкус ярче, а томаты — плотнее. Развести в поливной воде — и сразу два дела сделано: напоили и накормили.

Уточнения

Фитофтора (лат. Phytophthora) — род грибоподобных страменопил из отдела оомицетов (Oomycota). Вызывают фитофтороз — заболевание растений, в основном семейства паслёновых (Solanaceae). 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция
Садоводство, цветоводство
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция Аудио 
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник
Экономика и бизнес
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник Аудио 
Зола — огурцам как витаминка: удобрение, которое работает по-тихому, но эффективнее его нет
Садоводство, цветоводство
Зола — огурцам как витаминка: удобрение, которое работает по-тихому, но эффективнее его нет Аудио 
Популярное
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи

О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.

Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику
Ухо Трампа, голос Путина: созвон, после которого ястребам осталось только каркать Дмитрий Плотников Моя мама — мэр, мы тебя на СВО отправим. Эксперты оценили размах явления Любовь Степушова Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник
Не доверяй этикетке: как вычислить контрафакт за 3 минуты
Даже после 300 000 км — ни стука, ни скрипа: эти машины просто не сдаются
Даже после 300 000 км — ни стука, ни скрипа: эти машины просто не сдаются
Последние материалы
Рыба тает, овощи пахнут, а духовка делает всё сама: запекание, которое не подводит
Найди свой остров: 5 тихих уголков Греции, в которых влюбляешься
Гонка мегасозвездий: что произойдёт, когда спутников на орбите станет 100 000
Тренер раскрыла упражнение, которое мгновенно снимает напряжение в дороге
Учёные США бьют тревогу: ваши стиральные машины не убивают микробы — что скрывают их показатели
Мошенники наворовали на 200 млрд: вот как Россия борется с киберпреступностью
Бармены Нью-Йорка: мини-коктейли стали хитом сезона
Репа растёт не с кем попало: кого сажать рядом, чтобы урожай был как в сказке
Тайная сторона продажи авто: когда 13% налога станут неприятным сюрпризом
Станция Ностальгия. Электрички из СССР, которых больше нет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.