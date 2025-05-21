Репа растёт не с кем попало: кого сажать рядом, чтобы урожай был как в сказке

Репа — овощ хоть и старый знакомый, но с характером. Просто воткнуть её в землю — недостаточно. Она хочет правильных соседей. Нет, не тех, что с мангалом и шуруповёртом, а тех, что по соседним лункам растут и не вредят.

Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Репа

Идеальные соседи: тихие, полезные, без претензий

Лук и чеснок. Эти ребята работают как личная охрана репы. Их аромат — настоящая атака на крестоцветных блошек и других нежеланных гостей. Репе рядом с ними спокойно. Салат и шпинат. Спокойные соседи. Не лезут в чужую еду, не выпивают воду из общего ведра. Рыхлят почву, прикрывают землю от жары. Приятная компания. Бобовые (фасоль, горох). Они не только не мешают, но и делятся: обогащают почву азотом. Репа подкармливается и растёт, как на дрожжах (ну, почти). Картофель. Он сам по себе. Но и репе не мешает. Можно жить рядом, как соседи по лестничной клетке: здороваются, но не дружат.

Кого на грядку лучше не пускать

Капуста, редис, брокколи, редька и иже с ними.

Они одной крови с репой — крестоцветные. Болячки у них общие, вредители — тоже. Заселите всех в одну грядку — получите фитосанитарный ад. Никаких тусовок по "семейным признакам".

Уточнения

Репа или репа огородная (лат. Rapa rapa), — однолетнее или двулетнее травянистое растение, типовой вид рода Репа (Rapa) семейства Капустные (Brassicaceae) или Крестоцветные (Cruciferae).

