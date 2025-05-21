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Каждый садовод должен знать: борьба с тлей на яблонях без химии

3:24
Садоводство » Деревья и кустарники

Яблони — одни из самых популярных фруктовых деревьев, и их уход требует внимания, особенно когда на них появляется тля. Эти мелкие насекомые могут нанести значительный вред, высасывая сок из листьев и побегов, что приводит к ослаблению растения. Однако, не стоит прибегать к химическим уничтожителям вредителей; есть множество натуральных и безопасных методов борьбы с тлёй.

Цветущая яблоня
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветущая яблоня

Механическое удаление

Первый и самый простой способ борьбы с тлей — это механическое удаление. Регулярно осматривайте ваши яблони и удаляйте насекомых вручную. Для этого можно использовать мягкую щетку или просто смывать тлю струей воды из шланга. Этот метод эффективен, особенно на начальных стадиях заражения.

Водные растворы с мылом

Ещё одним простым и эффективным способом борьбы с тлей является использование мыльных растворов. Для этого разведите в воде около 2-3 столовых ложек жидкого мыла (желательно без добавок) на литр воды. Обрызгайте этим раствором пораженные участки дерева, стараясь охватить и нижнюю часть листьев. Мыло блокирует дыхательные поры тли и способствует ее гибели.

Настои трав

Натуральные настои трав могут быть отличным средством против тли. Например, настой из чеснока, лука или перца обладает резким запахом, который отпугивает насекомых. Для приготовления настоя из чеснока, измельчите несколько зубчиков и залейте их литром воды. Настаивайте 24 часа, после чего процедите и обрызгайте зараженные растения.

Специальные растения-соседи

Некоторые растения способны отпугивать тлю. Например, бархатцы, базилик и укроп. Посадите их рядом с вашими яблонями — они привлекают полезных насекомых, таких как божьи коровки, которые являются природными врагами тли. 

Привлечение полезных насекомых

Божьи коровки, златоглазки и другие хищные насекомые охотятся на тлю и могут значительно сократить её популяцию. Чтобы привлечь этих полезных насекомых в ваш сад, вы можете высаживать медоносные цветы и создавать подходящие условия — такие как укрытия и места для размножения.

Устойчивые сорта

Если вы только планируете сажать яблони, обращайте внимание на сорта, устойчивые к тле. Исследуйте информацию о различных видах яблонь и выбирайте те, которые имеют высокую устойчивость к вредителям.

Правильный уход за деревом

Хороший уход за садом также помогает предотвратить появление тли. Регулярный полив, внесение удобрений и обрезка способствуют укреплению деревьев, делая их менее уязвимыми к вредителям. Кроме того, следите за состоянием дерева, чтобы вовремя выявлять и устранять проблемы.

Борьба с тлёй на яблонях не обязательно должна включать химические средства. Применяя натуральные методы, такие как механическое удаление, мыльные растворы и привлечение полезных насекомых, вы сможете эффективно защитить свои деревья и при этом сохранить экологию своего сада. Заботьтесь о своих яблонях, и они ответят вам хорошим урожаем!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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