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Изменяем цвет денежного дерева: полезные советы для садоводов

1:43
Садоводство » Цветы

Денежное дерево — одно из самых неприхотливых растений в уходе, ведь оно не требует много солнечного света и частого полива каждую неделю.

Одной из особенностей денежного дерева является то, что в зависимости от его расположения и ухода, оно может иметь листья трех разных цветов.

Как добиться трёхцветности у денежного дерева? Это суккулент может принимать яркие цвета, такие как оранжевый, зеленый и желтый. Эти изменения происходят из-за недостатка солнечного света, наличия каротиноидов и хлорофилла, что можно считать ответом на условия его размещения.

Изменение цвета также происходит под воздействием стресса, вызванного климатом и температурными условиями. Однако важно понимать, что изменение цвета денежного дерева не означает, что растение больно или страдает от нехватки чего-либо.

На самом деле, ухаживать за денежным деревом так просто, что сложно ему навредить. Оно требует лишь полива через определенные промежутки времени и поступления света, но не прямых солнечных лучей.

Если вы хотите, чтобы ваше денежное дерево приобрело красные или оранжевые листья, лучше всего разместить его на открытом солнце. А если вы хотите вернуть ему зеленый цвет, его следует перенести в полутенистое место, чтобы оно не подвергалось прямым солнечным лучам и повышало уровень хлорофилла.

В дополнение, чтобы ваше денежное дерево имело теплые цвета на листьях, нужно оставить его в саду. Если же вы планируете держать его в доме, то получите традиционное для этой разновидности растения.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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