Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В поисках себя: 6 уголков Греции, где отдых в одиночку — лучшее решение
Самая быстрая закуска: готовим хрустящие и ароматные гренки с чесноком за 5 минут
Разница в ценах на газ в ЕС: почему Румыния и Хорватия лидируют по дешевизне
"Безобидные" ритуалы, которые ускоряют рак: вы точно это делаете каждый день
Лампа за 7,5 миллиона: светильники этого звёздного архитектора стоят больше целого дома
Биоревитализация или мезотерапия: узнайте, что действительно работает для омоложения кожи
Задержки, обновления и искусственный интеллект: как работает противостояние Samsung и Google
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Долго об этом мечтал: Шепелев похвастался успехами сына Платона

Как ухаживать за пеларгониями: 3 важных правила для каждого садовода

2:37
Садоводство » Цветы

Вы уже наслаждаетесь утренним кофе на своем балкончике и ищете способы сделать его еще более красивым и уютным? Растения — это первый шаг, который поможет мгновенно преобразить ваш внешний двор.

Растения имеют уникальную способность изменять атмосферу любого пространства. Даже самое небольшое и скучное балконное пространство станет привлекательным и уютным, если добавить туда немного зелени. Так что не откладывайте, лето уже здесь, и вы можете создать собственный оазис!

Одним из самых популярных и классических растений для балконов и дворов является пеларгония. Неудивительно, что пеларгонии заняли особое место в сердцах многих, ведь они устойчивы, элегантны и полны ярких красок и ароматов.

5 причин посадить пеларгонии на своём балконе

  1. Красота: их цветы насыщены цветами — от розового и красного до фиолетового, белого и двухцветного — и прекрасно гармонируют с любым стилем декора.
  2. Лёгкость в уходе: пеларгония не требует особого ухода. Небольшое количество воды, солнечный свет и защита от сильного ветра — вот и все, что им нужно.
  3. Устойчивость к климату: они выдерживают жару, а при правильном уходе могут пережить и зиму.
  4. Отпугивание комаров: их ароматические листья — особенно у таких сортов, как "комар-наша" — действуют как естественные репелленты.
  5. Идеальность для любых мест: они прекрасно смотрятся как в горшках, так и в ящиках или подвесных кашпо, придавая изюминку любому пространству.

Три основных правила ухода

  • Полив: поливайте, когда земля становится сухой. Избегайте переувлажнения!
  • Обрезка: удаляйте увядшие цветы и листья, чтобы способствовать новому цветению.
  • Свет: пеларгонии любят солнечный свет, поэтому выберите для них освещенное место.

Дополнительные советы для обильного цветения

  • Хороший дренаж: пеларгонии растут в любых типах почвы, но особенно важно следить за дренажом, так как они могут выдержать засуху, но не перезалив.
  • Удобрение: пеларгонии не имеют особых требований к питательным веществам, однако добавление удобрений значительно улучшает их рост и цветение. Рекомендуется подкармливать их весной, в начале лета и осенью.
  • Систематическое удаление увядших цветов и листьев также помогает растению производить новые соцветия.
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Авто
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев Аудио 
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении Аудио 
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Авто
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи Аудио 
Популярное
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи

О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.

Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику
Ухо Трампа, голос Путина: созвон, после которого ястребам осталось только каркать Дмитрий Плотников Моя мама — мэр, мы тебя на СВО отправим. Эксперты оценили размах явления Любовь Степушова Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская
Не доверяй этикетке: как вычислить контрафакт за 3 минуты
Даже после 300 000 км — ни стука, ни скрипа: эти машины просто не сдаются
Профессии, которых не коснётся ИИ: кто останется на плаву
Профессии, которых не коснётся ИИ: кто останется на плаву
Последние материалы
Кошки, которые умнее собаки: вот 8 пород, с которыми можно договориться
Хочешь худеть — но без срывов и слёз? Вот что стоит есть каждый день
Как ухаживать за пеларгониями: 3 важных правила для каждого садовода
Импортные корма и логистические проблемы? Что именно бьёт по карману владельцев животных
Права аннулируют как проездной: новый закон превращает должников в пешеходов
Секреты летнего отдыха в Пьемонте: за что туристы готовы возвращаться снова и снова
Нежный салат из молодой капусты: секретный ингредиент, который сделает его уникальным
Всё, что вы должны знать о холодном восстановлении волос перед походом в салон
Топ-3 умных часов, которые поднимут вашу спортивную форму на новый уровень
Ксения Собчак высмеяла людей, строящих из себя звёзд Голливуда на Каннском фестивале
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.