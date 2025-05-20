Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
Жил себе с крокодилом в ванной — теперь могут изъять: вступает в силу новый запрет
Прорыв Horizon Aircraft из Канады: самолёт с вентиляторами Cavorite X7 определит будущее воздушного транспорта
Муравьи в доме? Один трюк с содой и лимоном решит проблему навсегда
Страховой придётся вернуть деньги, которые раньше удерживала: ОСАГО снова имеет смысл
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Осторожно с гостиничными средствами: сотрудница рассказала, что прячется за крышкой шампуня
Летний щит: растим мелиссу лимонную и наслаждаемся отдыхом без укусов
Как вернуть густоту волос без салонов: рецепты масок, проверенные поколениями

Как создать яркий уголок на улице с помощью клубневых бегоний

Садоводство » Цветы

Тем, кто хочет заменить традиционные герани на своём балконе или террасе, бегонии клубневые станут отличной альтернативой. Их непрерывное цветение и яркие оттенки превращают любое уличное пространство в живописную и уютную обстановку. Эти растения легко ухаживать, они отличаются аккуратным внешним видом, цветами в виде помпонов и высокой адаптивностью. 

Бегония
Фото: flickr.com by geoff mckay, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бегония

Обильное цветение и неподвластный времени шарм

С мая по октябрь клубневые бегонии радуют нас ярким и бесконечным цветением. Их компактная и округлая форма делает их идеальными для узких балконов или висячих садов. Эти растения предлагают широкий спектр цветов — красный, розовый, желтый, белый — что позволяет создавать живые и разнообразные композиции. Их помпоновидные цветы придают им изысканный вид, который мгновенно привлекает внимание. Этим продолжительным цветением, не требующим особых условий, они завоевали популярность у любителей садоводства.

Цвета, которые меняют атмосферу

Яркие оттенки клубневых бегоний оказывают влияние на общее настроение вашего внешнего пространства. Они вносят позитивную и теплую энергетику, идеально подходящую для формирования приятной обстановки. Будь то маленький городской балкон или большая терраса, эти цветы прекрасно вписываются и мгновенно улучшают внешний вид места.

Посадка и размещение: ключи к успеху

Чтобы максимизировать шансы на успех, выбирайте горшок диаметром не менее 25 см и заполняйте его питательной и хорошо дренированной почвой. Дренаж особенно важен для предотвращения переувлажнения, которое может навредить корням. Что касается освещения, предпочтительно выбирать место с мягким утренним светом и небольшим притенением после обеда, чтобы защитить цветы от летней жары.

Умеренный полив и советы по уходу

Клубневые бегонии не переносят ни длительную засуху, ни застой влаги. Регулярный и умеренный полив поможет поддерживать их в отличной форме. Добавление мульчи поможет сохранить влагу в почве и защитит корни от температурных колебаний. Для поддержания роста можно использовать жидкое удобрение каждые 15 дней во время цветения.

Идеальное растение для занятых садоводов

Большое преимущество клубневых бегоний заключается в их минимальном уходе. Нет необходимости часто обрезать или пересаживать: этим растениям достаточно простых забот, чтобы обеспечивать постоянное визуальное наслаждение. Их легкость в выращивании делает их идеальными для новичков или для тех, кто не располагает много времени на садоводство.

Подготовка к зиме: зимовка клубней

Чтобы сохранить бегонии на следующий год, просто принесите клубни в укрытие при первых похолоданиях. После высыхания на воздухе храните их в сухом и проветриваемом месте до следующей весны. Этот метод позволяет бегониям каждый год цвести заново, не требуя покупки новых растений.

Вклад в местное биоразнообразие

Помимо своей эстетической привлекательности, клубневые бегонии способствуют экологическому балансу. Их цветы привлекают различных опылителей, что укрепляет биоразнообразие в вашем жизненном пространстве. Выбор этого растения — это сочетание красоты, простоты и экологической ответственности.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении Аудио 
Не йога и не плавание: вот что реально помогает суставам после 65
Новости спорта
Не йога и не плавание: вот что реально помогает суставам после 65 Аудио 
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы
Домашние животные
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы Аудио 
Популярное
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи

О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.

Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику
Ухо Трампа, голос Путина: созвон, после которого ястребам осталось только каркать Дмитрий Плотников Моя мама — мэр, мы тебя на СВО отправим. Эксперты оценили размах явления Любовь Степушова Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская
Не доверяй этикетке: как вычислить контрафакт за 3 минуты
Даже после 300 000 км — ни стука, ни скрипа: эти машины просто не сдаются
Профессии, которых не коснётся ИИ: кто останется на плаву
Профессии, которых не коснётся ИИ: кто останется на плаву
Последние материалы
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
Жил себе с крокодилом в ванной — теперь могут изъять: вступает в силу новый запрет
Прорыв Horizon Aircraft из Канады: самолёт с вентиляторами Cavorite X7 определит будущее воздушного транспорта
Муравьи в доме? Один трюк с содой и лимоном решит проблему навсегда
Страховой придётся вернуть деньги, которые раньше удерживала: ОСАГО снова имеет смысл
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Осторожно с гостиничными средствами: сотрудница рассказала, что прячется за крышкой шампуня
Летний щит: растим мелиссу лимонную и наслаждаемся отдыхом без укусов
Как вернуть густоту волос без салонов: рецепты масок, проверенные поколениями
Детский сквер в Омске оказался в лапах крыс — и никто не спешит их останавливать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.