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Почему герань — идеальный выбор для балконов

1:56
Садоводство » Цветы

Герань — популярные растения, которые требуют надлежащего удобрения для обильного цветения. Узнайте, как приготовить домашнее удобрение, которое обеспечит долгий и красивый цвет.

Герань
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Герань

Герань — одни из самых любимых балконных цветов, радуя взгляд своей красотой и разнообразием цветов. Она легка в уходе и весьма продуктивна, что делает их идеальным выбором для начинающих садоводов. Их пышные цветы и яркие оттенки привлекают внимание и добавляют очарования любому месту.

Однако, чтобы наслаждаться их красотой на протяжении всего сезона, необходимо правильно их подкармливать. Ключевым моментом является использование домашних удобрений, способствующих росту и цветению этих растений.

Как ухаживать за геранью?

Для того чтобы герань обильно цвела, важно выбрать для них подходящее место. Эти растения предпочитают солнечные участки, а почва должна быть легкой и воздухопроницаемой. Кроме того, использование дрожжей в качестве удобрения может значительно улучшить состояние растений, способствовать их росту и повышению устойчивости к болезням.

Приготовить домашнее удобрение очень просто. Необходимо смешать 100 г свежих дрожжей, полстакана сахара и 3 литра отстоянной воды. После нескольких дней брожения, растворите смесь водой в соотношении 1:10 и используйте раз в неделю. Это поможет герани цвести дольше и ярче.

Герань лучше всего растёт на солнечных местах, но требуют регулярного полива, особенно в жаркий период. Избегайте чрезмерного полива, который может привести к гниению корней. Регулярное удаление увядших цветов и сухих листьев имеет решающее значение для поддержания здоровья растений.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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