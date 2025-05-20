Виноград без ос: один приём спасает урожай и не портит вкус

Если ваш виноградник уже заметили осы — ждите беды. Эти любители сладкого сока способны за пару дней изрядно испортить урожай. Особенно обидно, когда гроздья наливаются, а над ними уже вьются жалящие охотники за десертом.
Когда кустов немного, можно обойтись ловушками. А вот на больших участках борьба с насекомыми превращается в настоящую головную боль.
Пик нашествия ос совпадает с моментом, когда ягоды уже практически готовы к сбору. Именно тогда применять инсектициды строго запрещено — ни один виноградарь не рискнёт обработать гроздья ядовитым составом, зная, что скоро всё пойдёт на стол.
Один из проверенных способов — отпугивание. Плантации окуривают жидким дымом или поливают настоем с резким запахом чеснока, хвои, хрена. Осы действительно не переносят ароматы гари и в панике покидают участок.
Но у метода есть минус: виноград легко впитывает посторонние запахи. И вместо сладких ягод вы рискуете получить "копчёную" гроздь с чесночным душком. Не слишком аппетитно, правда?
Хитрый, но простой способ — выбирать сорта, которые осам просто неинтересны. Учёные вывели гибриды, которые, как ни странно, жалящих насекомых абсолютно не привлекают.
Это сорта:
"Кардинал"
"Молдова"
"Талисман"
"Благовест"
"Марица"
С ними не придётся возиться ни с дымом, ни с пугалками. Осы просто игнорируют такие гроздья, а вы собираете урожай без страха и постороннего привкуса.
Виноградник (устар по Далю Вертогра́д) — участок земли, на котором выращивают виноград.
Этот тёмный, сладкий и полезный фрукт недооценивают зря. Он укрепляет кости, разглаживает кожу и улучшает пищеварение — пора узнать его поближе.