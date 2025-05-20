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Виноград без ос: один приём спасает урожай и не портит вкус

1:47
Садоводство

Если ваш виноградник уже заметили осы — ждите беды. Эти любители сладкого сока способны за пару дней изрядно испортить урожай. Особенно обидно, когда гроздья наливаются, а над ними уже вьются жалящие охотники за десертом.

Виноград
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Виноград

Когда кустов немного, можно обойтись ловушками. А вот на больших участках борьба с насекомыми превращается в настоящую головную боль.

Почему нельзя использовать химию

Пик нашествия ос совпадает с моментом, когда ягоды уже практически готовы к сбору. Именно тогда применять инсектициды строго запрещено — ни один виноградарь не рискнёт обработать гроздья ядовитым составом, зная, что скоро всё пойдёт на стол.

Дым и резкие запахи: работает, но не идеально

Один из проверенных способов — отпугивание. Плантации окуривают жидким дымом или поливают настоем с резким запахом чеснока, хвои, хрена. Осы действительно не переносят ароматы гари и в панике покидают участок.

Но у метода есть минус: виноград легко впитывает посторонние запахи. И вместо сладких ягод вы рискуете получить "копчёную" гроздь с чесночным душком. Не слишком аппетитно, правда?

Без запаха, без ловушек, без потерь

Хитрый, но простой способ — выбирать сорта, которые осам просто неинтересны. Учёные вывели гибриды, которые, как ни странно, жалящих насекомых абсолютно не привлекают.

Это сорта:

  • "Кардинал"

  • "Молдова"

  • "Талисман"

  • "Благовест"

  • "Марица"

С ними не придётся возиться ни с дымом, ни с пугалками. Осы просто игнорируют такие гроздья, а вы собираете урожай без страха и постороннего привкуса.

Уточнения

Виноградник (устар по Далю Вертогра́д) — участок земли, на котором выращивают виноград.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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