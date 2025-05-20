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Забудьте о засухе и гнили: мульча и полив по правилам

2:17
Садоводство

Кажется, что ухоженный сад — удел опытных ландшафтных дизайнеров? На самом деле всё проще: волшебство начинается с простых, но правильных шагов.

Саженцы
Фото: commons.wikimedia.org by Sarah Stierch, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Саженцы

1. Посадочная яма — это база

Сделайте круглую яму диаметром до 120 см и глубиной 50-60 см. Добавьте рыхлый плодородный грунт с удобрениями. Корни саженца быстрее пойдут в рост, а дерево быстрее приживётся.

2. Не давайте вредителям шанса

Листья и кора нуждаются в защите. Обработка бордоской смесью весной и осенью — старая, но верная привычка садоводов. Она спасает от грибков и многих "гостей".

3. Подпоры для ветвей — не только для стариков

Во время плодоношения ветви могут не выдержать вес урожая. Установите Y-образные подпорки под тяжёлыми побегами — спасёте и урожай, и крону.

4. Побелка — это не "по старинке", это мудро

Смесь глины, золы и коровяка с каплей карбамида оберегает ствол от трещин, морозобоин и ожогов. Наносить осенью — и до весны дерево будет "в броне".

5. Полив с умом

Слишком много воды — почти как засуха. Умеренность и мульча вокруг ствола сохраняют влагу и подавляют сорняки.

6. Обрезка — залог красивой кроны

Удаляйте слабые и сухие ветви, обрабатывайте срезы садовым варом. Так вы стимулируете рост новых побегов и не даёте болезням шанса.

7. Правильное место — половина успеха

Солнце, простор и компания — деревья тоже это любят. Групповые посадки создают идеальный микроклимат, особенно для опыления.

8. Красивые кустарники — не только для фото

Сирень, спирея, гортензия — по периметру участка. Они создают рамку, фон и настроение.

9. Умный подбор сортов

Зимостойкие культуры — для холодных регионов, теплолюбивые — для умеренных. А ещё лучше — комбинируйте ранние и поздние: сад будет цвести и плодоносить дольше.

Уточнения

За́суха — это явление продолжительной нехватки воды, будь то атмосферные (осадки ниже среднего), поверхностные или грунтовые воды. Засуха может длиться месяцами или годами.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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