Забудьте о засухе и гнили: мульча и полив по правилам

Кажется, что ухоженный сад — удел опытных ландшафтных дизайнеров? На самом деле всё проще: волшебство начинается с простых, но правильных шагов.
Сделайте круглую яму диаметром до 120 см и глубиной 50-60 см. Добавьте рыхлый плодородный грунт с удобрениями. Корни саженца быстрее пойдут в рост, а дерево быстрее приживётся.
Листья и кора нуждаются в защите. Обработка бордоской смесью весной и осенью — старая, но верная привычка садоводов. Она спасает от грибков и многих "гостей".
Во время плодоношения ветви могут не выдержать вес урожая. Установите Y-образные подпорки под тяжёлыми побегами — спасёте и урожай, и крону.
Смесь глины, золы и коровяка с каплей карбамида оберегает ствол от трещин, морозобоин и ожогов. Наносить осенью — и до весны дерево будет "в броне".
Слишком много воды — почти как засуха. Умеренность и мульча вокруг ствола сохраняют влагу и подавляют сорняки.
Удаляйте слабые и сухие ветви, обрабатывайте срезы садовым варом. Так вы стимулируете рост новых побегов и не даёте болезням шанса.
Солнце, простор и компания — деревья тоже это любят. Групповые посадки создают идеальный микроклимат, особенно для опыления.
Сирень, спирея, гортензия — по периметру участка. Они создают рамку, фон и настроение.
Зимостойкие культуры — для холодных регионов, теплолюбивые — для умеренных. А ещё лучше — комбинируйте ранние и поздние: сад будет цвести и плодоносить дольше.
За́суха — это явление продолжительной нехватки воды, будь то атмосферные (осадки ниже среднего), поверхностные или грунтовые воды. Засуха может длиться месяцами или годами.
Этот тёмный, сладкий и полезный фрукт недооценивают зря. Он укрепляет кости, разглаживает кожу и улучшает пищеварение — пора узнать его поближе.