Эти растения не боятся +40 °C — и цветут лучше, чем капризные соседи

Кажется, что палящее солнце выжигает всё живое на участке? Есть растения, которым в самый зной — только веселее. Они умеют запасать воду, отражать свет и не просят полива каждый вечер. Их не пугают +40 °C, и они могут сделать сад живым, даже когда газон уже сгорел.
Очиток (седум). Настоящий суккулент среди клумб. Листья — как водяные подушечки, соцветия — магнит для бабочек.
Лаванда. Её серебристые листья отражают свет, а длинные корни вытягивают влагу из глубины. К тому же она пахнет так, что отдыхать в саду становится приятно даже без воды.
Портулак. Его цветы раскрываются только на солнце, не боятся зноя и держатся дольше остальных.
Злаки (ковыль, овсяница). Тонкие листья испаряют минимум влаги, а воздушные метёлки добавляют движения и текстуры.
Важно не просто выбрать неприхотливое растение, но и дать ему условия для жизни:
яма — вдвое шире корневого кома;
дренаж из песка;
сверху — камни или гравий: они удерживают влагу и защищают от перегрева.
Капельная система — лучшее, что можно придумать: вода идёт точно к корням и не испаряется.
Нет системы? Поливайте рано утром, пока земля ещё прохладная.
Лайфхак: срежьте дно у пластиковой бутылки, вкопайте горлышком вниз — получится мини-резервуар, из которого вода уходит прямо в корни.
Избыток азота делает растения сочными, но уязвимыми. Вместо устойчивых красавцев получите перегретые "тепличные" нежности. Для засухоустойчивых видов важен баланс, а не накачка.
Лава́нда (лат. Lavandula) — род растений семейства яснотковых (Lamiaceae или Labiatae). Включает 47 видов.
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.