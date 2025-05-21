Эти растения не боятся +40 °C — и цветут лучше, чем капризные соседи

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кажется, что палящее солнце выжигает всё живое на участке? Есть растения, которым в самый зной — только веселее. Они умеют запасать воду, отражать свет и не просят полива каждый вечер. Их не пугают +40 °C, и они могут сделать сад живым, даже когда газон уже сгорел.

Фото: commons.wikimedia.org by Promuovere, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лаванда

Кто выживает в жару и выглядит отлично

Очиток (седум) . Настоящий суккулент среди клумб. Листья — как водяные подушечки, соцветия — магнит для бабочек.

Лаванда . Её серебристые листья отражают свет, а длинные корни вытягивают влагу из глубины. К тому же она пахнет так, что отдыхать в саду становится приятно даже без воды.

Портулак . Его цветы раскрываются только на солнце, не боятся зноя и держатся дольше остальных.

Злаки (ковыль, овсяница). Тонкие листья испаряют минимум влаги, а воздушные метёлки добавляют движения и текстуры.

Как правильно посадить

Важно не просто выбрать неприхотливое растение, но и дать ему условия для жизни:

яма — вдвое шире корневого кома;

дренаж из песка;

сверху — камни или гравий: они удерживают влагу и защищают от перегрева.

Полив по правилам

Капельная система — лучшее, что можно придумать: вода идёт точно к корням и не испаряется.

Нет системы? Поливайте рано утром, пока земля ещё прохладная.

Лайфхак: срежьте дно у пластиковой бутылки, вкопайте горлышком вниз — получится мини-резервуар, из которого вода уходит прямо в корни.

И не кормите их зря

Избыток азота делает растения сочными, но уязвимыми. Вместо устойчивых красавцев получите перегретые "тепличные" нежности. Для засухоустойчивых видов важен баланс, а не накачка.

Уточнения

Лава́нда (лат. Lavandula) — род растений семейства яснотковых (Lamiaceae или Labiatae). Включает 47 видов.

