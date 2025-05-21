Зола, навоз, кофейная гуща — кто из них спасёт урожай, а кто испортит

2:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы замечали, что одни грядки радуют глаз, а другие будто взывают о помощи? Причина может быть банальной — питание не по вкусу. Удобрения — не магия, а работающий инструмент, если подбирать его грамотно.

Фото: commons.wikimedia.org by Jamain, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Огород

Начинаем с почвы

Тип грунта — ключевой ориентир.

Песчаная почва быстро теряет питательные вещества — нужны частые органические подкормки.

Глинистая удерживает минералы, но плохо дышит — добавляйте золу и регулярно рыхлите.

Подсказки можно искать и среди сорняков: крапива любит азот, хвощ растёт на кислых почвах, мать-и-мачеха предпочитает глину.

Что "кушают" растения

Органика — как домашняя еда: медленно, но полезно. Подходит компост, перегной, перепревший навоз. Используйте заранее — минимум за пару недель до посадки.

Минеральные удобрения — фастфуд: дают эффект быстро, но легко переборщить.

Азот (мочевина, селитра) — весной, для роста.

(мочевина, селитра) — весной, для роста. Фосфор (суперфосфат) — при посадке, для корней и цветков.

(суперфосфат) — при посадке, для корней и цветков. Калий (сульфат калия) — летом, для иммунитета и плодов.

Цифры на упаковке (например, 10-20-15) — это доли азота, фосфора и калия. Комплексы с высоким фосфором — для рассады, с азотом — для газонов.

Альтернатива — под рукой

Натуральные добавки работают мягко:

Кофейная гуща подкисляет и отпугивает муравьёв.

Яичная скорлупа даёт кальций.

Банановая кожура — источник калия.

Аквариумная вода содержит питательные микроэлементы.

Настой крапивы — природный источник азота и железа.

Три ошибки, которые всё портят

Передозировка. Перекорм — это жирующая ботва без плодов. Смешение несовместимого. Зола и мочевина друг друга нейтрализуют. Игнорирование pH. На слишком кислой или щелочной почве удобрение просто не усвоится.

Подкормка по сезонам

Весна — азот и фосфор.

Лето — калий, магний, бор.

Осень — только фосфор и калий, никакого азота.

Наблюдайте:

Желтизна между прожилками — не хватает железа .

Фиолетовые стебли — фосфор .

Бурые края листьев — калий.

Удобрения — не волшебная палочка, а способ поддержать то, что вырастает из хорошей почвы. Сделайте компост, не ленитесь с мульчой — и растения скажут вам "спасибо".

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

