Зола, навоз, кофейная гуща — кто из них спасёт урожай, а кто испортит

Вы замечали, что одни грядки радуют глаз, а другие будто взывают о помощи? Причина может быть банальной — питание не по вкусу. Удобрения — не магия, а работающий инструмент, если подбирать его грамотно.
Тип грунта — ключевой ориентир.
Песчаная почва быстро теряет питательные вещества — нужны частые органические подкормки.
Глинистая удерживает минералы, но плохо дышит — добавляйте золу и регулярно рыхлите.
Подсказки можно искать и среди сорняков: крапива любит азот, хвощ растёт на кислых почвах, мать-и-мачеха предпочитает глину.
Органика — как домашняя еда: медленно, но полезно. Подходит компост, перегной, перепревший навоз. Используйте заранее — минимум за пару недель до посадки.
Минеральные удобрения — фастфуд: дают эффект быстро, но легко переборщить.
Цифры на упаковке (например, 10-20-15) — это доли азота, фосфора и калия. Комплексы с высоким фосфором — для рассады, с азотом — для газонов.
Натуральные добавки работают мягко:
Кофейная гуща подкисляет и отпугивает муравьёв.
Яичная скорлупа даёт кальций.
Банановая кожура — источник калия.
Аквариумная вода содержит питательные микроэлементы.
Настой крапивы — природный источник азота и железа.
Передозировка. Перекорм — это жирующая ботва без плодов.
Смешение несовместимого. Зола и мочевина друг друга нейтрализуют.
Игнорирование pH. На слишком кислой или щелочной почве удобрение просто не усвоится.
Весна — азот и фосфор.
Лето — калий, магний, бор.
Осень — только фосфор и калий, никакого азота.
Наблюдайте:
Желтизна между прожилками — не хватает железа.
Фиолетовые стебли — фосфор.
Бурые края листьев — калий.
Удобрения — не волшебная палочка, а способ поддержать то, что вырастает из хорошей почвы. Сделайте компост, не ленитесь с мульчой — и растения скажут вам "спасибо".
Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.