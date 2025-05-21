Аптечное средство спасает урожай за копейки — медведка в панике

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Медведка — один из самых коварных врагов огородника. Она не шумит, не машет крыльями, не лезет в глаза, но за пару дней может "съесть" весь корневой труд. И всё это — под землёй. К счастью, на помощь приходит неожиданное, но очень доступное средство — обычный нашатырный спирт.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Огород, сад

Резкий запах — грозное оружие

Аромат аммиака для медведки — сигнал тревоги. Он настолько резкий и устойчивый, что насекомое меняет маршрут, стараясь поскорее покинуть участок. И никакой химии в почве!

Как применять

Всё просто:

разведите нашатырный спирт с водой в пропорции 1:2 или 1:3;

смочите кусочки ткани или ваты в растворе;

аккуратно разместите их в обнаруженные ходы или по краям грядок.

Запах быстро распространяется под землёй, создавая защитную "арому-линию". Насекомое чувствует угрозу и уходит.

Эффект быстрый, но не вечный

Аммиак имеет свойство быстро испаряться. Уже через несколько дней защита исчезает. Поэтому обработку стоит повторять регулярно — особенно если участок под угрозой.

Почему этот способ выбирают дачники

Доступен — нашатырь есть в любой аптеке.

Безопасен — не вредит растениям и почве.

Бюджетен — по сравнению с промышленными ядами.

Универсален — работает и как точечная защита, и для профилактики.

Многие дачники отмечают снижение активности вредителя уже после первой обработки. А если повторять процедуру раз в несколько дней, можно спокойно пройти весь сезон без медвежьих норок.

Уточнения

Медве́дки (лат. Gryllotalpidae) — семейство крупных роющих насекомых отряда прямокрылых. Встречаются повсеместно. В семейство входит более 110 видов.

