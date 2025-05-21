Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Музыка разврата: в Казахстане намерены наказать родителей школьницы, которую совратил учитель
Рецепт успеха от российской компании: как превратить тунец в модный и полезный продукт для молодёжи
Забыли про гранит? Ламинат на кухне — новый фаворит молодёжи, и это не случайно
Огонь и гром вместо капкана: чем теперь отпугивают медведей
Орбакайте поздравила сына в образе техасского рейнджера с днём рождения
Не торопись с ножницами: способы спасти уставшие волосы без кардинальных мер
96% туристов удовлетворены: как новый цвет Эйфелевой башни способен покорить сердца
Собака длиной 2,5 метра: рекорд, который никто не смог побить
Эти 5 рыб всегда продаются без головы — и на то есть веские причины

Аптечное средство спасает урожай за копейки — медведка в панике

1:44
Садоводство

Медведка — один из самых коварных врагов огородника. Она не шумит, не машет крыльями, не лезет в глаза, но за пару дней может "съесть" весь корневой труд. И всё это — под землёй. К счастью, на помощь приходит неожиданное, но очень доступное средство — обычный нашатырный спирт.

Огород, сад
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Огород, сад

Резкий запах — грозное оружие

Аромат аммиака для медведки — сигнал тревоги. Он настолько резкий и устойчивый, что насекомое меняет маршрут, стараясь поскорее покинуть участок. И никакой химии в почве!

Как применять

Всё просто:

  • разведите нашатырный спирт с водой в пропорции 1:2 или 1:3;

  • смочите кусочки ткани или ваты в растворе;

  • аккуратно разместите их в обнаруженные ходы или по краям грядок.

Запах быстро распространяется под землёй, создавая защитную "арому-линию". Насекомое чувствует угрозу и уходит.

Эффект быстрый, но не вечный

Аммиак имеет свойство быстро испаряться. Уже через несколько дней защита исчезает. Поэтому обработку стоит повторять регулярно — особенно если участок под угрозой.

Почему этот способ выбирают дачники

  • Доступен — нашатырь есть в любой аптеке.

  • Безопасен — не вредит растениям и почве.

  • Бюджетен — по сравнению с промышленными ядами.

  • Универсален — работает и как точечная защита, и для профилактики.

Многие дачники отмечают снижение активности вредителя уже после первой обработки. А если повторять процедуру раз в несколько дней, можно спокойно пройти весь сезон без медвежьих норок.

Уточнения

Медве́дки (лат. Gryllotalpidae) — семейство крупных роющих насекомых отряда прямокрылых. Встречаются повсеместно. В семейство входит более 110 видов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику
Наука и техника
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику Аудио 
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Авто
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев Аудио 
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении Аудио 
Популярное
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи

О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.

Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
Сами-сами: Дональд Трамп умывает руки, Европа нервно курит Дмитрий Плотников Малайзия обеспечит России выход на азиатские рынки СПГ. ЕС ждёт тройной удар Любовь Степушова Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику
Последние материалы
Не торопись с ножницами: способы спасти уставшие волосы без кардинальных мер
Аптечное средство спасает урожай за копейки — медведка в панике
96% туристов удовлетворены: как новый цвет Эйфелевой башни способен покорить сердца
Сами-сами: Дональд Трамп умывает руки, Европа нервно курит
Собака длиной 2,5 метра: рекорд, который никто не смог побить
Малайзия обеспечит России выход на азиатские рынки СПГ. ЕС ждёт тройной удар
Эти 5 рыб всегда продаются без головы — и на то есть веские причины
Никакой стерилизации: эти маринованные грибы готовы через 2 часа и сносят крышу вкусом
Автомобили теряют привычный звук: что случится с вашим радио уже совсем скоро
Без масок и ретуши: депутатам не нравятся отредактированные фото на сайтах знакомств
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.