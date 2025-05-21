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Весна — сезон ошибок: как спасти виноград от подмерзания и засухи

1:45
Садоводство

Виноград — культура капризная, особенно в условиях средней полосы. Он требует внимания, постоянного ухода и особенно тщательной заботы весной, когда после зимы начинается пробуждение. Пропустишь важный момент — и вместо урожая получишь высохшую лозу. Вот что обязательно нужно успеть сделать.

Виноград
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Виноград

Снятие укрытия

Когда дневная температура стабильно держится выше +10 °C, пора снимать укрытие. Сразу после этого удалите подмёрзшие и высохшие побеги. Подвязывать лозу к шпалере можно только после того, как минует угроза возвратных заморозков.

Весенний полив и подкормка

Не ждите лета — виноград нуждается в воде уже весной. До начала цветения проведите влагозарядковый полив: до 100 литров тёплой воды на взрослый куст. Эту процедуру удобно совместить с подкормкой: подойдут как органика (перегной, коровяк), так и удобрение вроде "Кристалон зелёный". Но подкормку нужно завершить до середины июня.

Обработка от болезней

Если в прошлом сезоне виноград болел, весной обязательно обработайте лозу и почву вокруг. Используйте медный или железный купорос. Это не только защитит от заболеваний, но и немного затормозит вегетацию, что бывает полезно в регионах с частыми весенними заморозками.

Если куст не просыпается

Иногда весной виноград выглядит безжизненным. Гарантированного способа реанимации нет. Однако опытные дачники советуют: выкопайте куст и пересадите его на то же место, соблюдая все правила. Иногда это помогает запустить процессы заново.

Уточнения

Виноградник (устар по Далю Вертогра́д) — участок земли, на котором выращивают виноград.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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