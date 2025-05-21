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Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое

1:43
Садоводство

Грядка — это не обязательно вспаханная земля, с которой нужно бороться сапкой. Всё больше дачников переходят на приподнятые грядки, и вот почему.

грядки
Фото: Freepik by evening_tao is licensed under Рublic domain
грядки

Что это вообще такое

Приподнятые грядки чаще всего выглядят как аккуратные деревянные короба, наполненные плодородным субстратом. В них выращивают зелень, овощи, ягоды — особенно на участках, где земля совсем не радует: слишком влажная, глинистая или просто бесплодная. В этом случае такие грядки становятся настоящим спасением.

Почему это удобно

На первый взгляд может показаться, что конструкция сложная и требует сноровки. Но на деле всё наоборот. Уход за такими грядками — проще простого:

  • не нужно нагибаться слишком низко, что оценят спины дачников всех возрастов;

  • сорняков меньше, а прополка и посадка — в разы удобнее;

  • можно точно контролировать состав почвы, уровень влаги и кислотность.

А ещё это красиво: ровные коробки с зеленью смотрятся аккуратно и современно, придавая участку ухоженный и даже дизайнерский вид.

Быстрее, выше, урожайнее

Есть и практическая выгода: благодаря хорошему прогреву почвы и удержанию влаги растения растут быстрее и активнее. Урожай созревает раньше, а сами посадки — крепче и реже болеют.

Один нюанс

Но не всё идеально: приподнятые грядки не подходят для многолетников. Оставленные на зиму, такие растения подвержены вымерзанию сильнее, чем в обычной почве. Так что если планируете выращивать, например, ревень или спаржу — подумайте дважды.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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