Секреты измерения pH почвы, которые никто не расскажет: спасите свои растения за 5 минут

3:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Летние месяцы на носу, и ваши растения уже начинают чувствовать первые проблески тепла. Но перед тем как они расправят свои листья на солнышке, убедитесь, что почва, в которой они растут, имеет правильный уровень pH. Иначе, несмотря на вашу любовь к садоводству, ваши растения могут оказаться в невыгодных условиях для роста. Но не переживайте, измерить pH почвы довольно просто, и в этом вам помогут несколько проверенных методов.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анализ почвы

1. Лакмусовая бумага

Самый доступный и недорогой способ — это лакмусовая бумага. Эти полоски, пропитанные химическими индикаторами, меняют цвет в зависимости от кислотности почвы. Чтобы провести тест, просто возьмите небольшой образец почвы (глубина 5-10 см), поместите его в стакан с дистиллированной водой и хорошо перемешайте. После нескольких минут ожидания погрузите полоску в раствор и сравните её цвет с прилагаемой шкалой. Так вы узнаете, является ли почва кислой, нейтральной или щелочной.

2. Тест с бикарбонатом

Этот метод подойдет тем, кто не имеет специализированных приборов, но хочет получить общее представление о кислотности почвы. Положите два образца земли в отдельные емкости, добавьте в каждый немного дистиллированной воды. В один из контейнеров добавьте несколько капель уксуса. Если начнется шипение, почва щелочная. В другой контейнер добавьте чайную ложку соды — если появятся пузырьки, почва кислая.

3. Электронные приборы

Если точность критична, то лучший выбор — это цифровой pH-метр. Такие приборы оснащены зондами, которые нужно вставить в почву или в раствор, приготовленный из почвы и воды. Это самый точный способ измерения pH, который позволяет получить более детальные результаты.

Какой идеальный pH для растений

Каждому типу растений подходит свой уровень pH почвы. Например, для большинства растений идеально подходит нейтральная почва с pH 6-7, тогда как для некоторых овощей, таких как картофель или клубника, предпочтительнее слабокислая почва (pH 5.5-6). Проверьте таблицу для вашего региона, чтобы подобрать оптимальные условия для роста.

Как исправить pH почвы

Если результаты измерений покажут, что pH почвы не подходит для ваших растений, не спешите расстраиваться. Существует несколько способов, чтобы поправить ситуацию.

Для повышения pH (делаем почву более щелочной): добавьте в почву доломитовую муку или золу. Эти вещества повысит уровень щелочности почвы.

Для снижения pH (делаем почву более кислой): используйте серу или специальные удобрения, снижающие кислотность.

Теперь вы знаете, как измерить pH почвы и как его регулировать, чтобы ваши растения были здоровыми и счастливыми.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

