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Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция

1:50
Садоводство

Смородина — ягода не из пугливых, но даже ей нужна защита. От ветра, вредителей, да и просто от неаккуратного прохожего, который "случайно" налетел на куст. Чтобы всё это не стало реальностью, пора заняться делом — сделать ограждение. Не громоздкое, не уродливое, а своё - крепкое и понятное.

Смородина
Фото: Designed by Freepik by Spotluda, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Смородина

Из чего строим

Материалов — вагон. И даже второй.

  • Пластиковые трубы - лёгкие, гибкие, не гниют. Удобно.

  • Деревянные рейки - красиво, но требуют антисептика и любви.

  • Металл - надолго, но с душой не у всех срастается.

  • Ветки, остатки от стройки, хлам с дачи - не шутка. Главное, чтобы работало.

Сначала — разметка

Определите, где у вас будут стоять кусты, и сделайте ямки для опор. Глубина — сантиметров 30. Пластик и металл можно вбить сразу. Дерево — только после обработки (иначе гниль и слёзы).

Дальше — проволока, сетка, кустодержатели

Натянули между опорами проволоку — получили забор. Хотите больше изящества — ставьте кустодержатели. Это такие конструкции, которые держат ветви как вежливый телохранитель: мягко, но уверенно.

Высота имеет значение

Слишком низкое ограждение — и привет, сломанные ветки. Слишком высокое — и растение живёт в тени. Оптимум: 1-1,5 метра. Проверено не одним дачником.

Не только польза, но и красота

Ограждение можно выкрасить, задекорировать, оплести плющом — будет не только полезно, но и симпатично. Смородина скажет спасибо. Ну, или просто начнёт лучше плодоносить.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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