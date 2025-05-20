Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция

Смородина — ягода не из пугливых, но даже ей нужна защита. От ветра, вредителей, да и просто от неаккуратного прохожего, который "случайно" налетел на куст. Чтобы всё это не стало реальностью, пора заняться делом — сделать ограждение. Не громоздкое, не уродливое, а своё - крепкое и понятное.
Материалов — вагон. И даже второй.
Пластиковые трубы - лёгкие, гибкие, не гниют. Удобно.
Деревянные рейки - красиво, но требуют антисептика и любви.
Металл - надолго, но с душой не у всех срастается.
Ветки, остатки от стройки, хлам с дачи - не шутка. Главное, чтобы работало.
Определите, где у вас будут стоять кусты, и сделайте ямки для опор. Глубина — сантиметров 30. Пластик и металл можно вбить сразу. Дерево — только после обработки (иначе гниль и слёзы).
Натянули между опорами проволоку — получили забор. Хотите больше изящества — ставьте кустодержатели. Это такие конструкции, которые держат ветви как вежливый телохранитель: мягко, но уверенно.
Слишком низкое ограждение — и привет, сломанные ветки. Слишком высокое — и растение живёт в тени. Оптимум: 1-1,5 метра. Проверено не одним дачником.
Ограждение можно выкрасить, задекорировать, оплести плющом — будет не только полезно, но и симпатично. Смородина скажет спасибо. Ну, или просто начнёт лучше плодоносить.
Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.
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