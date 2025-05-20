Антракноз винограда: грибок, который уничтожает урожай за неделю — три способа справиться

Если виноград внезапно покрылся странными пятнами, а листья пожелтели и осыпаются, поздравляем — вы стали участником аграрного триллера с грибковым монстром в главной роли. Его имя — антракноз.
Это не шутки. Болезнь быстро распространяется при тёплой и влажной погоде, атакуя побеги, листья, ягоды и соцветия. Сначала — пятна с тёмной каймой. Потом — некроз тканей и высыхание. В итоге: прощай, урожай.
На старте всё начинается с бурых, сероватых пятнышек на зелени. Они будто пригорели по краям. Потом пятна сливаются в одно большое горе. Побеги растрескиваются, ягоды скукоживаются, листья осыпаются — как после торнадо. Фото в интернете — не для слабонервных.
Фунгициды — наше всё. Вот чем реально работает:
Медные препараты (бордосская жидкость — олдскульно, но эффективно)
Современная артиллерия: манкоцеб, азоксистробин, дифеноконазол
(например, препараты Скор, Ридомил Голд, Квадрис)
Обработки делаются минимум трижды:
Когда лоза только проснулась.
Через 10-14 дней (особенно после дождей).
После цветения — контрольный удар.
Удаляйте и сжигайте всё поражённое — не жалеем, тут война.
Подрезайте кусты: виноград не должен преть в собственной влажности.
Выбирайте устойчивые сорта — не все лозы такие же слабые.
Не заливайте почву — она не должна быть болотом.
Периодические обработки — это как мыть руки: никто не хочет, но все знают, что надо. Бордосская жидкость раз в пару недель, особенно в дождливую погоду — и спите спокойно.
Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.