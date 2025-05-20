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Антракноз винограда: грибок, который уничтожает урожай за неделю — три способа справиться

Садоводство

Если виноград внезапно покрылся странными пятнами, а листья пожелтели и осыпаются, поздравляем — вы стали участником аграрного триллера с грибковым монстром в главной роли. Его имя — антракноз.

Гроздь винограда
Фото: flickr.com by Sheila Sund, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гроздь винограда

Это не шутки. Болезнь быстро распространяется при тёплой и влажной погоде, атакуя побеги, листья, ягоды и соцветия. Сначала — пятна с тёмной каймой. Потом — некроз тканей и высыхание. В итоге: прощай, урожай.

Как выглядит

На старте всё начинается с бурых, сероватых пятнышек на зелени. Они будто пригорели по краям. Потом пятна сливаются в одно большое горе. Побеги растрескиваются, ягоды скукоживаются, листья осыпаются — как после торнадо. Фото в интернете — не для слабонервных.

Чем лечить

Фунгициды — наше всё. Вот чем реально работает:

  • Медные препараты (бордосская жидкость — олдскульно, но эффективно)

  • Современная артиллерия: манкоцеб, азоксистробин, дифеноконазол
    (например, препараты Скор, Ридомил Голд, Квадрис)

Обработки делаются минимум трижды:

  1. Когда лоза только проснулась.

  2. Через 10-14 дней (особенно после дождей).

  3. После цветения — контрольный удар.

Что делать в саду

  • Удаляйте и сжигайте всё поражённое — не жалеем, тут война.

  • Подрезайте кусты: виноград не должен преть в собственной влажности.

  • Выбирайте устойчивые сорта — не все лозы такие же слабые.

  • Не заливайте почву — она не должна быть болотом.

Профилактика — дешевле, чем лечение

Периодические обработки — это как мыть руки: никто не хочет, но все знают, что надо. Бордосская жидкость раз в пару недель, особенно в дождливую погоду — и спите спокойно.

Уточнения

Виногра́д плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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