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Секретная схема посадки моркови, о которой молчат дачные форумы

2:32
Садоводство

Посадка моркови весной — дело не столько хитрое, сколько капризное. У корнеплодов свои заморочки: то им холодно, то тесно, то влажности не хватает. Зато если всё сделать как надо — вырастет такая морковка, что соседи будут ходить мимо грядки и бурчать от зависти.

Свежая морковь
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свежая морковь

Когда сажать морковь

Главное правило: морковь не любит суеты. Её сеют, когда земля прогреется до 5-7 градусов. Это обычно случается ближе к концу апреля или в самом начале мая — в зависимости от капризов вашей климатической зоны.

Почва: рыхлая, тёплая, без камней и сюрпризов

Морковь терпеть не может тяжёлые, забитые почвы. Ей подавай лёгкую, пушистую, дышащую. Прямо как подушка для дорогой головы. Поэтому не поленитесь: перекопайте грядку, добавьте компост, уберите камни и корни сорняков.

Совет из народа: если хотите по-настоящему сочную и крупную морковь — не жадничайте на органику. Компост, зола, немного костной муки и минеральных удобрений (суперфосфат, сульфат калия) — и она скажет "спасибо".

Как сажать

Просто: делаете бороздки глубиной 1-2 см, с интервалом 20-30 см друг от друга. Равномерно раскладываете семена. Главное — не высыпать всё в одну кучу. Загущение — враг урожая. Присыпали землёй, прижали — и всё, можно выдохнуть.

А если хотите ускорить всходы — прикройте грядку плёнкой. Морковь, как младенец, любит тепло и заботу.

Вода: не "залить", а "напоить"

В первые недели — самое главное. Семена должны быть во влажной, но не болота́стой среде. Поливать нужно регулярно, но аккуратно, чтобы не устроить моркови подводный сюрприз.

Прореживание — боль, но нужная

Как только взошла — нужно проредить. Да, жалко. Да, они такие милые росточки. Но если этого не сделать, вы получите пучок тонких ниток вместо хрустящей моркови. Оставляйте по 5-10 см между растениями — и будет вам счастье.

Вредители и болезни

Морковная муха, грибки и прочие зловреды только и ждут, когда вы забудете про профилактику. Потому посыпайте междурядья золой, особенно после дождя, и следите за зеленью — она скажет, если что-то не так.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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