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Сладкие, красивые и почти без забот: три ягодных куста, которые пора сажать

Садоводство

Кажется, уже всё перепробовано: малина, смородина, клубника… Но есть три неприхотливых растения, которые не только дадут вкусные ягоды, но и украсят участок — при этом уход за ними минимальный, а польза ощутимая. Идеальный выбор для тех, кто хочет удивить соседей и порадовать семью витаминами.

Жимолость
Фото: Max071086 by commons.wikimedia.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Жимолость

Жимолость — первая ягода лета

Этот кустарник даёт урожай раньше всех. С одного взрослого куста легко собрать больше 5 литров ягод! Жимолость любят за сладко-терпкий вкус и неприхотливость — сажают её в виде живой изгороди, и она отлично справляется с этой ролью. Растёт быстро, почти не болеет и выглядит декоративно.

Лимонник китайский — бодрость в банке

Яркий, ароматный, многолетний. Его ягоды — настоящая витаминная бомба: зимой можно варить сироп или добавлять в чай, чтобы поддержать силы и настроение. Лианы лимонника красиво оплетают забор или беседку, превращая дачу в зелёный оазис. А на уход он не обижается — главное, выбрать солнечное место.

Актинидия — мини-киви с максимумом вкуса

Её плоды мельче, чем у обычного киви, зато слаще и ароматнее. Выбирайте сортовую актинидию — у неё ягоды крупнее, да и урожай щедрее. Это растение похоже на виноградную лиану: красиво смотрится, быстро растёт и не требует сложного ухода.

Посадив эти три растения, вы не только обеспечите себя витаминами, но и создадите на участке живую, полезную и вкусную изгородь. Главное — начать, а дальше природа всё сделает сама.

Уточнения

Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства Жимолостные (Caprifoliaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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