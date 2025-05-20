Эти многолетники украсят сад даже без цветов — проверенные варианты

Хотите, чтобы клумба выглядела ухоженной без лишних хлопот? Есть растения, которые справятся с этой задачей — пышная листва, необычные формы и стойкость к погоде делают их настоящим спасением для ленивых (или занятых) дачников.
Настоящая находка для тенистых участков. Выносливая к морозам, неприхотливая к вредителям, с выразительной листвой, она станет украшением любой клумбы.
Седум
Если у вас нет времени на поливы и пересадки — это ваш выбор. Некоторые сорта выделяются оригинальным цветом листьев и прекрасно смотрятся в групповых посадках.
Кочедыжник
Папоротник с изящной формой листьев и необычной окраской. Лёгкая диковинка для вашего тенистого уголка.
Колеус
Один из самых популярных горшечных жителей. Его яркие листья украсят как клумбы, так и вазоны.
Кислица
Её листья похожи на крылья бабочек. Очень устойчива, хорошо чувствует себя в саду и в доме.
Гейхера
Выбирайте любой цвет — от лайма до бордо. Меняет оттенки в зависимости от сорта и времени сезона.
Бруннера
Неприхотливая, яркая, одинаково хорошо растёт и на солнце, и в тени. Настоящий универсал для ленивого ландшафта.
Эти растения украшают участок не только в момент цветения, но и весь сезон — благодаря красочной листве. Удобно, красиво и без суеты.
Многоле́тнее расте́ние — растение, живущее более двух лет.
Этот тёмный, сладкий и полезный фрукт недооценивают зря. Он укрепляет кости, разглаживает кожу и улучшает пищеварение — пора узнать его поближе.