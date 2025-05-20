Эти многолетники украсят сад даже без цветов — проверенные варианты

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите, чтобы клумба выглядела ухоженной без лишних хлопот? Есть растения, которые справятся с этой задачей — пышная листва, необычные формы и стойкость к погоде делают их настоящим спасением для ленивых (или занятых) дачников.

Фото: en.wikipedia.org by AnRo0002, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Седум пурпурный

Настоящая находка для тенистых участков. Выносливая к морозам, неприхотливая к вредителям, с выразительной листвой, она станет украшением любой клумбы.

Седум

Если у вас нет времени на поливы и пересадки — это ваш выбор. Некоторые сорта выделяются оригинальным цветом листьев и прекрасно смотрятся в групповых посадках.

Кочедыжник

Папоротник с изящной формой листьев и необычной окраской. Лёгкая диковинка для вашего тенистого уголка.

Колеус

Один из самых популярных горшечных жителей. Его яркие листья украсят как клумбы, так и вазоны.

Кислица

Её листья похожи на крылья бабочек. Очень устойчива, хорошо чувствует себя в саду и в доме.

Гейхера

Выбирайте любой цвет — от лайма до бордо. Меняет оттенки в зависимости от сорта и времени сезона.

Бруннера

Неприхотливая, яркая, одинаково хорошо растёт и на солнце, и в тени. Настоящий универсал для ленивого ландшафта.

Эти растения украшают участок не только в момент цветения, но и весь сезон — благодаря красочной листве. Удобно, красиво и без суеты.

Уточнения

Многоле́тнее расте́ние — растение, живущее более двух лет.



