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Секрет моркови, которую не стыдно показывать соседям: помогает даже против вредителей

1:48
Садоводство

Выкопали морковь, а вместо ровных красавиц — корявые "паучьи лапки"? Проблема не только в тяжёлой почве. Одной из причин может быть нехватка калия — из-за этого корнеплод начинает ветвиться, трескаться и теряет сладость. Хорошая новость: всё можно исправить — причём подручными средствами.

Свежая морковь
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свежая морковь

Зола — секретный ингредиент

Добавьте стакан просеянной золы прямо в лунку при посадке — и морковь порадует ровными, гладкими и сладкими корнями. А если рассыпать золу между грядками, улитки и слизни обойдут их стороной — щелочная среда для них непереносима.

Гиганты из банановой кожуры

Хотите вырастить морковь-гигант? Каждые 2 недели поливайте грядки "ночным коктейлем":

  • 3 банановые шкурки

  • 3 литра воды

  • настоять сутки

Калий делает морковь сочной, магний — ускоряет рост. Идеально!

Красота не только снаружи

Попробуйте вырастить разноцветные сорта — фиолетовую, белую или жёлтую морковь. Они не только привлекают взгляд, но и содержат больше антиоксидантов.

Хитрости перед уборкой

Чтобы морковь не трескалась, за 3 недели до сбора полностью прекратите полив. Это поможет ей "успокоиться" и накопить максимум сахаров.

Идеальная почва и севооборот

  • Делайте песочную смесь 1:1 — рыхлая структура позволит корнеплоду расти без препятствий.

  • Сажайте морковь после фасоли или гороха — бобовые насыщают почву азотом, нужным для крупных овощей.

Враг №1 — морковная муха

Увидели признаки вредителя? Посыпьте землю молотым перцем — личинки не выносят резких запахов и уходят с участка.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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