Кто рядом с огурцом — тому и урожай щедрее: 5 удачных соседей

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите, чтобы огурцы в этом сезоне уродились на славу? Тогда важно не только ухаживать за ними, но и подобрать правильных "соседей". Некоторые растения способны не просто мирно сосуществовать, а активно помогать огурцам развиваться: отпугивать вредителей, улучшать почву и даже повышать урожай.

Фото: commons.wikimedia.org by MIKHEIL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Огурцы

Вот 5 отличных компаньонов, которые стоит посадить рядом с огурцами.

1. Кукуруза

Классика "высокой поддержки". Кукуруза создаёт тень, защищает от сильного солнца и служит натуральной опорой, по которой огурцы могут виться. Такой тандем особенно полезен в жаркое лето.

2. Фасоль

Отличный азотфиксатор! Фасоль насыщает почву азотом, который огурцы обожают. А в ответ вьющиеся огуречные плети закрывают почву, удерживая влагу. Обе культуры только выигрывают от соседства.

3. Календула

Эта яркая красавица — настоящий охранник грядки. Её аромат отпугивает тлю и белокрылку, а заодно привлекает полезных насекомых-опылителей. Выглядит красиво, а пользы — масса.

4. Редис

Растёт быстро, не занимает много места и защищает огурцы от паутинного клеща. Пока огурцы только на старте, редис уже даёт урожай, не мешая развиваться основной культуре.

5. Укроп

Пряный аромат укропа не нравится вредителям, но привлекает полезных насекомых. Кроме того, он не конфликтует с огурцами по питанию и влаге, что делает его идеальным соседом.

Что лучше не сажать рядом с огурцами

Несмотря на кулинарную совместимость, помидоры — не лучшие соседи. Они конкурируют за питание, любят разную влажность и могут делиться болезнями. Лучше держать их на расстоянии.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

