Зелёное золото: зачем оставлять траву прямо на газоне

Не спешите выбрасывать скошенную траву. Эти зелёные остатки — не мусор, а настоящий клад для огорода и сада. Вот 4 простых и полезных способа использовать траву с умом — проверено на практике!
Скошенная трава — отличный компонент для компоста. Она богата азотом и ускоряет разложение других органических остатков. Смешайте её с сухими ветками, листвой и кухонными отходами — и через несколько недель получите бесплатное и эффективное удобрение, которое улучшит структуру почвы и обеспечит растения всем необходимым.
Свежая трава — отличная основа для приподнятых грядок. Слой зелени можно заложить в основание, сверху насыпать землю — и получится "теплая" грядка с богатой органикой. Такой способ не только утилизирует отходы, но и ускоряет рост растений за счёт внутреннего "подогрева" и питания.
Если просто раскидать траву под деревьями, кустами или на грядках, получится природная мульча. Летом она удерживает влагу и защищает от перегрева, а осенью и зимой — утепляет корни. Главное — не делать слой слишком плотным, чтобы трава не начала преть.
В некоторых случаях лучше вообще не убирать скошенную траву. Если она равномерно распределена, она разлагается на месте и питает газон. Именно по такому принципу работают современные роботы-газонокосилки: срезанная трава остаётся на месте и превращается в естественное удобрение.
Травяни́стые расте́ния также тра́вы, — жизненная форма высших растений с недолго живущими надземными побегами.
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