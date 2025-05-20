Зелёное золото: зачем оставлять траву прямо на газоне

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Не спешите выбрасывать скошенную траву. Эти зелёные остатки — не мусор, а настоящий клад для огорода и сада. Вот 4 простых и полезных способа использовать траву с умом — проверено на практике!

Фото: commons.wikimedia.org by Shadowmeld Photography, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Газон, газонная трава

1. Компост: трава — это топливо для "почвенной кухни"

Скошенная трава — отличный компонент для компоста. Она богата азотом и ускоряет разложение других органических остатков. Смешайте её с сухими ветками, листвой и кухонными отходами — и через несколько недель получите бесплатное и эффективное удобрение, которое улучшит структуру почвы и обеспечит растения всем необходимым.

2. Клумбы и грядки: трава как строительный материал

Свежая трава — отличная основа для приподнятых грядок. Слой зелени можно заложить в основание, сверху насыпать землю — и получится "теплая" грядка с богатой органикой. Такой способ не только утилизирует отходы, но и ускоряет рост растений за счёт внутреннего "подогрева" и питания.

3. Мульча: зелёное одеяло от жары и мороза

Если просто раскидать траву под деревьями, кустами или на грядках, получится природная мульча. Летом она удерживает влагу и защищает от перегрева, а осенью и зимой — утепляет корни. Главное — не делать слой слишком плотным, чтобы трава не начала преть.

4. Прямо на газоне: не трогай — и будет польза

В некоторых случаях лучше вообще не убирать скошенную траву. Если она равномерно распределена, она разлагается на месте и питает газон. Именно по такому принципу работают современные роботы-газонокосилки: срезанная трава остаётся на месте и превращается в естественное удобрение.

Уточнения

Травяни́стые расте́ния также тра́вы, — жизненная форма высших растений с недолго живущими надземными побегами.

