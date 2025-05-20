Пенсионеры из Англии вырастили дерево возрастом 90 миллионов лет

2:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Это не начало фильма о паркe юрского периода. Это — чистая реальность: впервые в истории сосна Воллеми — дерево возрастом 90 миллионов лет — принесла плоды за пределами Австралии. И произошло это не в оранжерее, а в тихом саду британских пенсионеров.

Фото: Own work by Aleksey 6666, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сосна кедровая

Дерево, которое пережило тираннозавров

Сосну Воллеми считали вымершей с мелового периода. Но в 1994 году в австралийском ущелье её случайно обнаружил лесник. Сегодня в дикой природе насчитывается лишь около ста экземпляров, а место произрастания до сих пор держат в секрете.

У дерева губчатая кора, спиральные листья и рост до 40 метров — словно машина времени в саду. Но главное — оно до сих пор считалось неспособным к половому размножению вне естественной среды. Пока не вмешались Памела и Алистер.

Как обычные садоводы сделали невозможное

В 2010 году супруги Томпсон купили саженец Воллеми на благотворительной ярмарке. Тогда они и не думали, что станут частью ботанической сенсации. Спустя 13 лет их "динозавр" вдруг выпустил и мужские, и женские шишки одновременно. "Каждое утро мы бегали к дереву в пижамах — как дети к ёлке", — смеётся Алистер.

Секрет? Участок с мягким микроклиматом, забота и немного садоводческой магии. "Мы с ним даже разговаривали", — признаётся Памела. И дерево услышало.

Почему это открытие — настоящий прорыв

Ранее Воллеми размножалась только клонированием, что ограничивало её устойчивость. А теперь появились надежды на естественные семена — с новым генетическим потенциалом. Если они прорастут, это откроет новую главу в сохранении древнейших видов.

Чудо, которое можно увидеть

Уже в мае пара откроет сад для всех желающих. Их история вдохновляет: иногда дерево, пережившее эпоху динозавров, нуждается всего лишь в заботливой паре с секатором и терпением.

Уточнения

Сосна́ (лат. Pínus) — типовой род хвойных деревьев, кустарников или стлаников семейства Сосновые (Pinaceae).



