Сажай с умом, а не с календарём: секретные даты для посадки помидоров

2:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вместо спешки — немного терпения. Те, кто не бросается в грядки с первыми тёплыми днями, знают: помидоры сажают не раньше середины мая, иначе можно остаться без урожая. Так говорил дедушка Кристиан, который каждый год сажал свои томаты строго 15 мая — после того как отступят Ледяные Святые.

Фото: flickr.com by Jean Weber (1950–), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Томаты, помидоры

Главное правило — солнце

Помидоры — настоящие солнечные фанаты. Без 6-8 часов света в день они вытянутся и будут чахнуть. Если регион прохладный, укрытие на ночь и защита от сквозняков — не роскошь, а необходимость. И не забывайте о севообороте: сажать помидоры на том же месте два года подряд — значит, пригласить болезни в огород.

Подготовка — это половина успеха

Вот что нужно для хорошей посадки:

Расстояние между растениями — не меньше 60 см.

Лунки — глубокие, с компостом или перепревшим навозом.

Рассаду — замочить перед пересадкой.

Подпорки — установить сразу, пока куст не начал расти вширь.

Идеальные саженцы — высотой 12-15 см с 5-7 листочками.

Полив без фанатизма

Томаты не любят мокрые листья — от этого приходит фитофтора. Поливайте под корень, 1-2 раза в неделю, лучше утром или вечером. Мульча поможет сохранить влагу и убережёт от грязевых брызг. Пасынки можно прищипывать, но это необязательно. А вот жёлтые листья стоит убирать регулярно.

Не зелень, а урожай

Помидоры требуют удобрений, но в меру. Раз в две недели — достаточно. Переусердствуете — получите зелёные джунгли вместо сочных плодов.

Сбор — как награда

Сигнал к сбору — легко отделяющийся, спелый плод, соответствующего сорту цвета. Главное — не забыть уехать в отпуск в разгар плодоношения!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

