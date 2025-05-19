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Дача в СССР: территория отдыха или клуб огородника?

1:57
Садоводство

Для миллионов советских граждан дача была не просто участком земли — это был образ жизни, идеология, иногда и психологический островок свободы.

Дачный участок
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Дачный участок

Правда, отдыхом там пахло слабо: шезлонги быстро сменялись лопатами, а гриль — культиватором. Что же на самом деле значила дача в СССР: летний релакс или добровольная трудовая повинность?

Пахать, чтобы отдохнуть

Изначально дачи раздавались трудящимся как поощрение. Завод — передовику, участок — передовому. Но "отдых" на шести сотках редко выглядел как праздное лежание под грушей. Типичный советский дачник вёл войну: с сорняками, с колорадским жуком, с соседским забором, который "залез на два сантиметра".

Огурцы, помидоры, картошка — всё это выращивалось не ради эстетики, а ради банок, которые осенью уезжали в гараж как боевые трофеи.

Архитектура уровня "сделал сам"

Строили тоже сами — из фанеры, с найденными гвоздями, на сваях из старых рельс. У многих дача напоминала скорее сарай с чердаком, где можно было и ночевать, и варить варенье, и от дождя прятаться. Проектов, как правило, не было — вдохновение приходило прямо с кирпичом в руке. Главное — вера в цемент и Бога.

Территория душевности

Но несмотря на все трудности, дача была не только "дачей": это был мини-клуб, сцена дачных концертов, форум садоводов и иногда даже брачное агентство. Здесь обсуждали политику, обменивались черенками и вареньем, слушали радио "Маяк" и пили компот (ну или не компот).

Дача в СССР — это не просто про землю, забор и рассаду. Это был способ почувствовать себя свободным хозяином хотя бы на шести сотках. Территория, где можно было ругаться на погоду, но не на партию. Где отдых означал усталость с радостью.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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