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Если хотите пышную герань, забудьте о магазинных удобрениях! Вот что вам нужно

2:16
Садоводство

Герань — это одно из тех растений, которые любят многие садоводы. Яркое, с характерными цветами и пышным зеленым кустом, оно украшает балконы и сады. Но чтобы герань цвела долго и обильно, нужно немного позаботиться о ней. Один из простых и эффективных способов — добавить в полив немного "магии", которая поможет растению раскрыться в полную силу.

Герань
Фото: Own work by Rameshng, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Герань

Как помочь герани раскрыться

Чтобы стимулировать цветение герани, опытные садоводы рекомендуют использовать натуральные и доступные средства. Один из таких секретов — пивные дрожжи. Да, вы не ослышались! Это недорогой, но мощный помощник для ваших растений.

Дрожжи — это кладезь витаминов группы В, минералов и других полезных веществ, необходимых для роста. Просто растворите 10 г свежих дрожжей (или чайную ложку сухих) в литре теплой воды и дайте настояться в течение 1-2 часов. Опрыскивайте растение этим раствором раз в месяц, обрабатывая только стебель в основании, чтобы не повредить листья. Это несложное решение даст потрясающий результат.

Преимущества дрожжей для герани

Дрожжи не только ускоряют цветение, но и стимулируют рост корней, укрепляют иммунитет растения, защищая его от болезней и вредителей. С их помощью ваша герань будет радовать вас здоровыми зелеными листьями и пышными цветами. Приятным бонусом станет то, что этот метод абсолютно безопасен и экологичен.

Что еще помогает герани

Если у вас нет дрожжей под рукой, не беда! Есть и другой способ, который также работает отлично. Настой из банановых кожур. Это натуральное удобрение — источник калия, который необходим для формирования цветочных бутонов.

Просто поместите 2-3 банановые кожуры в литр воды и дайте настояться в течение 24 часов. Используйте полученный раствор для опрыскивания или полива раз в месяц. Это простое средство не только ускоряет цветение, но и помогает предотвратить пожелтение листьев.

Уточнения

Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые. Всего известно более 400 видов трав и полукустарников, рассеянных по всему миру (в тропическом поясе — только в горах).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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