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Огурцы не растут: узнайте, как избежать катастрофы на старте сезона

2:42
Садоводство

Ошибки при посадке огурцов могут привести к потере урожая, поэтому важно соблюдать несколько простых, но критичных правил. Что именно нужно учесть при посадке?

Огурцы
Фото: commons.wikimedia.org. by Magnus Manske, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Огурцы

Когда сажать огурцы

Лучшее время для посадки огурцов — вторая половина мая, когда температура воздуха стабильно превышает +18°C, а почва прогреется до 14-16°C на глубине 10 см. В более теплых регионах этот срок может быть перенесен на начало месяца. Важно дождаться момента, когда заморозков не будет, а погода позволит растениям активно развиваться.

Где лучше сажать огурцы

Огурцы — растения, которым нужно много света и тепла. Поэтому выбирайте для них хорошо освещенные участки, защищенные от холодных северных ветров. Участки с тенью от деревьев или зданий не подойдут. Среди лучших предшественников для огурцов — картофель, капуста, бобовые и лук. Однако не стоит сажать их после тыквы, дыни, кабачков и других родственных растений, чтобы избежать распространения заболеваний.

На какой глубине сеять огурцы

Глубина посадки зависит от типа почвы. На легких, песчаных почвах семена заглубляют на 4-5 см, на тяжелых, суглинистых — на 3-4 см. В слишком влажной почве глубокая посадка может привести к гниению семян. Оптимальная схема — 2-4 см при посеве в борозды.

Какое расстояние между огурцами

Если огурцы растут горизонтально, то между растениями следует оставлять 30-50 см в ряду и 70-100 см между рядами. Для вертикального выращивания (например, на перголах) достаточно расстояния в 40-60 см между растениями и до 120-150 см между рядами.

Что добавить в лунку при посадке огурцов

Перед тем как сажать семена или рассаду, добавьте в каждую лунку питательные вещества:

  • 150-200 г хумуса или компоста
  • 2-3 столовые ложки угля
  • 1 столовую ложку костной муки или комплексного удобрения

Можно также добавить щепотку луковых или чесночных хлопьев, чтобы отпугнуть почвенных вредителей. Все компоненты тщательно перемешиваются с почвой в яме, после чего добавляется немного теплой воды. Семена или саженцы помещаются в такую влажную среду, чтобы корни быстрее начали развиваться.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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