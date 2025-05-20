Секрет большого урожая помидоров — в соседях: кого сажать рядом

Чтобы получить богатый урожай томатов, мало просто поливать и подкармливать кусты. Настоящий секрет успеха — грамотные соседи на грядке. Некоторые растения не только не мешают помидорам, но и активно улучшают их рост, защищают от болезней и вредителей.
Вот три лучших варианта, проверенных дачниками.
Это не просто сидерат, а природный защитник
Укрепляет здоровье томатов и защищает от фитофторы и парши
Улучшает структуру почвы, обогащая её органикой
Быстро растёт и не требует ухода
Совет: сажайте горчицу в междурядья или по краям грядок.
Яркие и неприхотливые, бархатцы отпугивают вредителей
Обладают фитонцидными свойствами, очищают воздух и землю
Привлекают полезных насекомых, например, божьих коровок
Прекрасно смотрятся в огороде, украшая грядку
Совет: высаживайте по периметру — красиво и полезно одновременно.
Как все бобовые, обогащает почву азотом, необходимым томатам
Обеспечивает естественную подпитку грунта
Легко уживается с томатами, не конкурирует за свет и воду
Совет: высаживайте рядом с кустами, но не слишком плотно — фасоль может виться.
Эти три растения — натуральная поддержка для помидоров. Они улучшают почву, защищают от болезней и насекомых и помогают куста развиваться быстрее и сильнее. Проверено на практике!
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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