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Секрет большого урожая помидоров — в соседях: кого сажать рядом

Садоводство

Чтобы получить богатый урожай томатов, мало просто поливать и подкармливать кусты. Настоящий секрет успеха — грамотные соседи на грядке. Некоторые растения не только не мешают помидорам, но и активно улучшают их рост, защищают от болезней и вредителей.

Сбор томатов
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сбор томатов

Вот три лучших варианта, проверенных дачниками.

1. Горчица — зелёный доктор

  • Это не просто сидерат, а природный защитник

  • Укрепляет здоровье томатов и защищает от фитофторы и парши

  • Улучшает структуру почвы, обогащая её органикой

  • Быстро растёт и не требует ухода

Совет: сажайте горчицу в междурядья или по краям грядок.

2. Бархатцы — красота с пользой

  • Яркие и неприхотливые, бархатцы отпугивают вредителей

  • Обладают фитонцидными свойствами, очищают воздух и землю

  • Привлекают полезных насекомых, например, божьих коровок

  • Прекрасно смотрятся в огороде, украшая грядку

Совет: высаживайте по периметру — красиво и полезно одновременно.

3. Фасоль — зелёный партнёр

  • Как все бобовые, обогащает почву азотом, необходимым томатам

  • Обеспечивает естественную подпитку грунта

  • Легко уживается с томатами, не конкурирует за свет и воду

Совет: высаживайте рядом с кустами, но не слишком плотно — фасоль может виться.

Итог: сажайте правильно — урожай удивит

Эти три растения — натуральная поддержка для помидоров. Они улучшают почву, защищают от болезней и насекомых и помогают куста развиваться быстрее и сильнее. Проверено на практике!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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