Спешка — самая главная ошибка: 8 вещей, которые убьют ваши клематисы

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весной клематис просыпается раньше большинства других растений. Но вместо цветущей стены может получиться вымерзший, ослабленный куст. Всё потому, что многие допускают грубые ошибки уже в начале сезона. Хотите, чтобы ваш клематис стал главной гордостью сада? Вот что нужно знать.

Фото: Own work by Vegetal45, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Клематисы

1. Укрытие — снимать поэтапно

Сначала уберите только верхний слой лапника или листьев, оставив немного торфа

Это защитит от возвратных заморозков

Спешка = стресс для растения

2. Не трогайте почву до оттаивания

Рыхление проводят только после полного оттаивания грунта

Так корни получат кислород без риска повреждений

3. Подготовьте опоры заранее

Клематисы стартуют при +5°C, и важно, чтобы опоры были уже установлены

Обрежьте сухие ветви

Здоровые побеги аккуратно распределите по направлению роста

4. Май — время активного роста

При стабильной температуре побеги растут по 7-10 см в день

Пока листья не окрепли — подвязывайте вручную, чтобы не ломались

5. Заморозки до -5°C: не приговор

Верхушки чернеют, но из одного побега вырастут два новых

Цветение сдвинется, но растение не погибнет

6. Почва: дезинфекция и дренаж

Замените старый песок у основания на свежий

Добавьте золу и древесный уголь

Это предотвратит гниение и укрепит иммунитет

7. Удобрения — не раньше прогрева почвы

Не подкармливайте раньше времени: в холодной земле удобрения опасны

Лучшее питание — тёплая вода и рыхлый, сбалансированный грунт

8. Побегов нет? Смотрите на влажность

Застой воды — враг, пересушенная почва — тоже

Поливайте тёплой водой, чтобы пробудить спящие почки

Лайфхак: макушки трогать не надо

Не проверяйте рост "на ощупь" — побеги хрупкие

Ждите, пока температура стабилизируется выше +10°C

Уточнения

Ломонос цельнолистный или клематис цельнолистный (лат. Clematis integrifolia) — вид цветковых растений рода Ломонос (Clematis) семейства Лютиковые (Ranunculaceae).

