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Спешка — самая главная ошибка: 8 вещей, которые убьют ваши клематисы

2:04
Садоводство

Весной клематис просыпается раньше большинства других растений. Но вместо цветущей стены может получиться вымерзший, ослабленный куст. Всё потому, что многие допускают грубые ошибки уже в начале сезона. Хотите, чтобы ваш клематис стал главной гордостью сада? Вот что нужно знать.

Клематисы
Фото: Own work by Vegetal45, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Клематисы

1. Укрытие — снимать поэтапно

  • Сначала уберите только верхний слой лапника или листьев, оставив немного торфа

  • Это защитит от возвратных заморозков

  • Спешка = стресс для растения

2. Не трогайте почву до оттаивания

  • Рыхление проводят только после полного оттаивания грунта

  • Так корни получат кислород без риска повреждений

3. Подготовьте опоры заранее

  • Клематисы стартуют при +5°C, и важно, чтобы опоры были уже установлены

  • Обрежьте сухие ветви

  • Здоровые побеги аккуратно распределите по направлению роста

4. Май — время активного роста

  • При стабильной температуре побеги растут по 7-10 см в день

  • Пока листья не окрепли — подвязывайте вручную, чтобы не ломались

5. Заморозки до -5°C: не приговор

  • Верхушки чернеют, но из одного побега вырастут два новых

  • Цветение сдвинется, но растение не погибнет

6. Почва: дезинфекция и дренаж

  • Замените старый песок у основания на свежий

  • Добавьте золу и древесный уголь

  • Это предотвратит гниение и укрепит иммунитет

7. Удобрения — не раньше прогрева почвы

  • Не подкармливайте раньше времени: в холодной земле удобрения опасны

  • Лучшее питание — тёплая вода и рыхлый, сбалансированный грунт

8. Побегов нет? Смотрите на влажность

  • Застой воды — враг, пересушенная почва — тоже

  • Поливайте тёплой водой, чтобы пробудить спящие почки

Лайфхак: макушки трогать не надо

  • Не проверяйте рост "на ощупь" — побеги хрупкие

  • Ждите, пока температура стабилизируется выше +10°C

Уточнения

Ломонос цельнолистный или клематис цельнолистный (лат. Clematis integrifolia) — вид цветковых растений рода Ломонос (Clematis) семейства Лютиковые (Ranunculaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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