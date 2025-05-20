Брокколи на грядке уже в июне: как собрать два урожая за сезон

Сочная, хрустящая, насыщенная витаминами — брокколи давно перестала быть "экзотикой" на даче. Вырастить её просто, а результат — достойный. Особенно если хочется получать два урожая за сезон и наслаждаться свежими соцветиями уже в начале лета.
Вкус напоминает цветную капусту, но слаще и насыщеннее
Богата витаминами и микроэлементами
Подходит даже для детского рациона
Выращивается через рассаду и прямым посевом — оба способа эффективны
Март: сеем рассаду в закрытом грунте
Конец апреля: высаживаем в открытый грунт
Июнь: собираем первый урожай
Начало июня: повторный посев прямо в почву — второй урожай к августу
Идеальна: нейтральная, плодородная, суглинистая или чернозём
Брокколи любит регулярный полив, но не переносит засуху
Достаточно 2 подкормок за сезон, избегайте переизбытка азота — иначе будут только листья
Температура: +15°C до +25°C, кратковременно переносит до -7°C
После срезки центральной головки появляются боковые побеги — не упустите шанс продлить урожай
Мульча поможет удержать влагу и снизить частоту поливов
Срезают до раскрытия бутонов, пока соцветие плотное
Затягивать нельзя — цветение ухудшает вкус
Собранную брокколи лучше сразу охладить или приготовить, чтобы сохранить максимум пользы
Соблюдая эти простые правила, вы превращаете выращивание брокколи в стабильную практику, которая даёт удовольствие и богатый результат. А зелёные соцветия с собственной грядки станут отличной заменой магазинным полуфабрикатам.
Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.
Этот тёмный, сладкий и полезный фрукт недооценивают зря. Он укрепляет кости, разглаживает кожу и улучшает пищеварение — пора узнать его поближе.