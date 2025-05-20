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Брокколи на грядке уже в июне: как собрать два урожая за сезон

1:56
Садоводство

Сочная, хрустящая, насыщенная витаминами — брокколи давно перестала быть "экзотикой" на даче. Вырастить её просто, а результат — достойный. Особенно если хочется получать два урожая за сезон и наслаждаться свежими соцветиями уже в начале лета.

Брокколи
Фото: commons.wikimedia.org by MARGARITA2302200, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Брокколи

Почему стоит выращивать брокколи

  • Вкус напоминает цветную капусту, но слаще и насыщеннее

  • Богата витаминами и микроэлементами

  • Подходит даже для детского рациона

  • Выращивается через рассаду и прямым посевом — оба способа эффективны

Когда и как сеять

  • Март: сеем рассаду в закрытом грунте

  • Конец апреля: высаживаем в открытый грунт

  • Июнь: собираем первый урожай

  • Начало июня: повторный посев прямо в почву — второй урожай к августу

Почва, уход и подкормки

  • Идеальна: нейтральная, плодородная, суглинистая или чернозём

  • Брокколи любит регулярный полив, но не переносит засуху

  • Достаточно 2 подкормок за сезон, избегайте переизбытка азота — иначе будут только листья

Как ухаживать, чтобы получить крупные головки

  • Температура: +15°C до +25°C, кратковременно переносит до -7°C

  • После срезки центральной головки появляются боковые побеги — не упустите шанс продлить урожай

  • Мульча поможет удержать влагу и снизить частоту поливов

Когда срезать

  • Срезают до раскрытия бутонов, пока соцветие плотное

  • Затягивать нельзя — цветение ухудшает вкус

  • Собранную брокколи лучше сразу охладить или приготовить, чтобы сохранить максимум пользы

Идея на каждый сезон

Соблюдая эти простые правила, вы превращаете выращивание брокколи в стабильную практику, которая даёт удовольствие и богатый результат. А зелёные соцветия с собственной грядки станут отличной заменой магазинным полуфабрикатам.

Уточнения

Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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