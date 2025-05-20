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Что не так с навозом? Обычное удобрение, которое портит картофель изнутри

1:27
Садоводство

Навоз давно считается проверенным помощником дачника, и многие по привычке вносят его под все культуры подряд — в том числе под картофель. Но, как выясняется, это опасное заблуждение. Агроэксперт Анастасия Коврижных предупреждает: навоз может всерьёз навредить урожаю и даже здоровью.

Картофель
Фото: Own work by Josep Renalias, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Картофель

Что не так с навозом

Основная проблема — антибиотики в составе. Сельскохозяйственным животным, особенно в крупных хозяйствах, часто дают лекарства. Остатки этих препаратов попадают в навоз, а затем — в почву и в растения.

Картофель — культура, которая быстро впитывает вещества из грунта. В итоге на ваш стол могут попасть клубни с остатками антибиотиков.

Вред не только в химии

Помимо риска для здоровья навоз вызывает ещё два серьёзных эффекта:

Провоцирует болезни

  • Повышается риск развития парши — распространённого грибкового заболевания клубней

Деформация урожая

  • Картофель может вырасти "дуплистым", с внутренними пустотами, которые портят вкус и снижают срок хранения

Чем заменить

Вместо навоза используйте:

  • Компост без остатков животного происхождения

  • Фосфорно-калийные удобрения

  • Древесную золу — безопасный источник калия

  • Зеленые удобрения (сидераты): горчица, фацелия, овёс

Эти варианты не провоцируют болезни и не накапливают вредные вещества.

Уточнения

Наво́з — органическое удобрение, состоящее из экскрементов сельскохозяйственных животных.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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