Что не так с навозом? Обычное удобрение, которое портит картофель изнутри

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Навоз давно считается проверенным помощником дачника, и многие по привычке вносят его под все культуры подряд — в том числе под картофель. Но, как выясняется, это опасное заблуждение. Агроэксперт Анастасия Коврижных предупреждает: навоз может всерьёз навредить урожаю и даже здоровью.

Фото: Own work by Josep Renalias, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Картофель

Что не так с навозом

Основная проблема — антибиотики в составе. Сельскохозяйственным животным, особенно в крупных хозяйствах, часто дают лекарства. Остатки этих препаратов попадают в навоз, а затем — в почву и в растения.

Картофель — культура, которая быстро впитывает вещества из грунта. В итоге на ваш стол могут попасть клубни с остатками антибиотиков.

Вред не только в химии

Помимо риска для здоровья навоз вызывает ещё два серьёзных эффекта:

Провоцирует болезни

Повышается риск развития парши — распространённого грибкового заболевания клубней

Деформация урожая

Картофель может вырасти "дуплистым", с внутренними пустотами, которые портят вкус и снижают срок хранения

Чем заменить

Вместо навоза используйте:

Компост без остатков животного происхождения

Фосфорно-калийные удобрения

Древесную золу — безопасный источник калия

Зеленые удобрения (сидераты): горчица, фацелия, овёс

Эти варианты не провоцируют болезни и не накапливают вредные вещества.

Уточнения

Наво́з — органическое удобрение, состоящее из экскрементов сельскохозяйственных животных.

