Что не так с навозом? Обычное удобрение, которое портит картофель изнутри

Навоз давно считается проверенным помощником дачника, и многие по привычке вносят его под все культуры подряд — в том числе под картофель. Но, как выясняется, это опасное заблуждение. Агроэксперт Анастасия Коврижных предупреждает: навоз может всерьёз навредить урожаю и даже здоровью.
Основная проблема — антибиотики в составе. Сельскохозяйственным животным, особенно в крупных хозяйствах, часто дают лекарства. Остатки этих препаратов попадают в навоз, а затем — в почву и в растения.
Картофель — культура, которая быстро впитывает вещества из грунта. В итоге на ваш стол могут попасть клубни с остатками антибиотиков.
Помимо риска для здоровья навоз вызывает ещё два серьёзных эффекта:
Повышается риск развития парши — распространённого грибкового заболевания клубней
Картофель может вырасти "дуплистым", с внутренними пустотами, которые портят вкус и снижают срок хранения
Вместо навоза используйте:
Компост без остатков животного происхождения
Фосфорно-калийные удобрения
Древесную золу — безопасный источник калия
Зеленые удобрения (сидераты): горчица, фацелия, овёс
Эти варианты не провоцируют болезни и не накапливают вредные вещества.
Наво́з — органическое удобрение, состоящее из экскрементов сельскохозяйственных животных.
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