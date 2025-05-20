Погладил листья и нет проблем: как спасти вытянувшуюся рассаду за один вечер

Слабая, вытянутая рассада — знакомая беда для многих огородников. Но те, кто следует простым правилам, получают низкорослые, крепкие и здоровые растения, готовые к пересадке в открытый грунт без стресса. Всё зависит от правильных условий и немного хитростей.
Недостаток света
Слишком высокая температура
Загущенные посадки
Избыточный полив или азот
В итоге: стебель растёт вверх в поисках света, но остаётся тонким, слабым и ломким.
Температура: +15…+17°C
Освещение: яркое и стабильное, лучше — фитолампы или энергосберегающие источники
Световой день: до 16 часов, первые 5 суток после всходов — возможно круглосуточная досветка
Совет: лампы накаливания не подходят — они перегревают воздух и могут обжечь листву.
Не спешите выбрасывать:
Аккуратно заглубите вытянувшийся стебель, свернув его в кольцо
Присыпьте грунтом и полейте тёплой водой
Так вы стимулируете образование дополнительных корней
Поглаживайте макушки растений рукой по утрам — лёгкий механический стресс замедляет рост
После появления первых настоящих листьев вносите умеренные подкормки, но избегайте избытка азота
Проводите пикировку вовремя — теснота усиливает борьбу за свет
Рыхлите почву регулярно, чтобы улучшить воздухообмен
Поливайте умеренно, только когда верхний слой подсох
Проще предупредить вытягивание, чем потом спасать рассаду. Регулируйте свет, температуру и режим полива — и получите крепкие, коренастые растения с развитой корневой системой.
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