Погладил листья и нет проблем: как спасти вытянувшуюся рассаду за один вечер

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Слабая, вытянутая рассада — знакомая беда для многих огородников. Но те, кто следует простым правилам, получают низкорослые, крепкие и здоровые растения, готовые к пересадке в открытый грунт без стресса. Всё зависит от правильных условий и немного хитростей.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Огород, сад

Главные причины вытягивания

Недостаток света

Слишком высокая температура

Загущенные посадки

Избыточный полив или азот

В итоге: стебель растёт вверх в поисках света, но остаётся тонким, слабым и ломким.

Идеальные условия для рассады

Температура: +15…+17°C

Освещение: яркое и стабильное, лучше — фитолампы или энергосберегающие источники

Световой день: до 16 часов, первые 5 суток после всходов — возможно круглосуточная досветка

Совет: лампы накаливания не подходят — они перегревают воздух и могут обжечь листву.

Что делать, если рассада уже вытянулась

Не спешите выбрасывать:

Аккуратно заглубите вытянувшийся стебель, свернув его в кольцо

Присыпьте грунтом и полейте тёплой водой

Так вы стимулируете образование дополнительных корней

Лайфхаки от опытных дачников

Поглаживайте макушки растений рукой по утрам — лёгкий механический стресс замедляет рост

После появления первых настоящих листьев вносите умеренные подкормки, но избегайте избытка азота

Проводите пикировку вовремя — теснота усиливает борьбу за свет

Рыхлите почву регулярно, чтобы улучшить воздухообмен

Поливайте умеренно, только когда верхний слой подсох

Главное правило: профилактика

Проще предупредить вытягивание, чем потом спасать рассаду. Регулируйте свет, температуру и режим полива — и получите крепкие, коренастые растения с развитой корневой системой.

Уточнения

Лист (множ. ли́стья, собир. листва́; лат. folium, греч. φύλλον) — в ботанике вегетативный орган растения, основными функциями которого является фотосинтез, газообмен и транспирация.

