Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Верка Сердючка пытается отказаться от фразы Раша, гудбай: против меня начали травлю
Марианская впадина открыла пасть — и выплюнула существ, которых мы не знали
Не такие уж и простые собаки: что они реально требуют от нас каждый день
Не посадили ромашку? Вот 5 причин, почему она обязательна для вашего сада
Шумоизоляция без капитального ремонта — как добиться тишины самому
Минус щеки, плюс скулы: окрашивание волос, которое поменяет твоё лицо
Бюджетная альтернатива чипсам: слоёное тесто и сыр — рецепт, который стоит записать
Вагон-ресторан в поезде СССР: как это было
Падать будет больно: Погребняк и Мамаева предупредили Брухунову о последствиях высокомерия

Огурцы, за которые будут спрашивать соседи: как удобрить так, чтобы росло как на дрожжах

2:08
Садоводство

Хрустящие, ароматные огурцы с грядки — не просто вкус детства, а вполне достижимая цель. Нужно лишь немного внимания, капля терпения — и правильный подход. Следуйте этим проверенным рекомендациям, и ваши огурцы станут настоящим украшением огорода.

Огурец
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Огурец

1. Хлебная подкормка — вкусная забота

  • Залейте черствый чёрный хлеб водой

  • Оставьте в тёплом месте на 5-7 дней

  • Разведите настой в пропорции 1:3

  • Полейте под корень - это даст мощный толчок росту

2. Зола от пожелтения листьев

Жёлтые листья — сигнал нехватки калия. Исправляем:

  • Залейте 2 стакана золы литром кипятка

  • Настоите 2 суток, процедите

  • Опрыскайте листву — и зелень снова заиграет

3. Луковая шелуха — питание и защита

  • Кипятите горсть шелухи

  • Настоите 2 часа

  • Обрызгайте кусты — это отпугнёт вредителей и укрепит иммунитет растений

4. Кислое молоко от мучнистой росы

  • Смешайте кислое молоко с водой в равных частях

  • Процедите и опрыскайте листья раз в неделю

  • Это создаёт защитную плёнку и замедляет развитие болезней

5. Сода против грибка

  • В 10 л воды растворите:

    • 50 г соды

    • 50 г хозяйственного мыла

  • Обильно опрыскайте — помогает при грибковых заболеваниях

6. Полив: тёплая вода и режим

  • Поливайте только тёплой водой

  • Лучше — утром или вечером

  • Регулярность — важнее обилия: влага должна быть стабильной

7. Освещение, рыхление, мульча

  • Грядки — на солнечном, но защищённом от ветра месте

  • В жару — лёгкое притенение от ожогов

  • После полива аккуратно рыхлите, не повреждая корни

  • Мульчируйте торфом или компостом — это сохранит влагу и подпитает почву

8. Своевременный сбор плодов

  • Не давайте огурцам переростать - это ослабляет куст

  • Частый сбор стимулирует новые завязи и повышает общий урожай.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Ходьба, которая лечит — в чём главная сила скандинавской ходьбы
Новости спорта
Ходьба, которая лечит — в чём главная сила скандинавской ходьбы Аудио 
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Наука и техника
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле Аудио 
Надежда Бабкина в восторге: одна песня SHAMAN'а покорила её сердце раз и навсегда
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина в восторге: одна песня SHAMAN'а покорила её сердце раз и навсегда Аудио 
Популярное
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры

Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2025 года?

Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Мы не готовы: Солнце запустило таймер апокалипсиса
Зеленский против реальности: фронт стабилен, народ мотивирован? Дмитрий Плотников Обстановка в зоне СВО не позволяет Трампу откладывать встречу с Путиным Любовь Степушова
Посыпал грядку — и луковица как кулак: рецепт, который передают из поколения в поколение
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить
Три ложки в лунку — и перец начинает качаться, как на дрожжах
Три ложки в лунку — и перец начинает качаться, как на дрожжах
Последние материалы
Он ушёл без прощания: Уэс Андерсон раскрыл конфликт с Джином Хэкменом на съёмках
Не только от вампиров: какие тайны в себе несёт чеснок
Когда менять шины — это прошлый век, а ты продолжаешь катать без забот
Корсетный, пыльный, с крыльями: как выбрать верх, чтобы все оборачивались
Пляжный отдых без стресса: как не остаться без телефона, кошелька и настроения
Больше не бесплатно: Европа возвращает пошлины на украинскую продукцию
Забудьте про штангу: это упражнение сделает спину в два раза шире
Этот ужин вернёт вас в детский сад — самый простой и вкусный рецепт куриного гуляша
Урожай в два раза больше — и ни одной гнили: секрет не в сортах, а в соседях клубники
Под водой спал кратер-убийца, и теперь он разрушает всё, что мы знали о вымирании динозавров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.