Как оживить сад осенью: 5 эффектных растений, которые не боятся холода

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие считают, что осенью цветы уходят в спячку. Но это заблуждение. Если подобрать растения правильно, ваш участок будет цвести даже в холодные дни, создавая уют и красоту там, где остальные уже опустили руки.

Фото: Own work by Krzysztof Golik, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Бархатцы

1. Алиссум — ароматный ковёр

Цветение через 6 недель после посева

Идеален для бордюров, кашпо и дорожек

Выдерживает похолодание и лёгкие заморозки

Источает лёгкий медовый аромат

2. Бархатцы — короли осени

Распускаются уже через 2 месяца

Цвета — от золотистого до тёмно-оранжевого

Не требуют сложного ухода — достаточно солнца и умеренного полива

Подходят для клумб, вазонов, миксбордеров

3. Декоративная капуста (брассика) — неожиданная звезда

Выглядит как экзотический цветок с розетками фиолетового и зелёного цвета

Сохраняет декоративность даже под снегом

Абсолютно не боится холодов

4. Канна — вертикальный акцент

Успевает зацвести при июльской посадке

Цветёт до первых серьёзных морозов

Требует выкопки корневищ на зиму

Эффектна благодаря высоким стеблям и крупным цветам

Как добиться лучших результатов

Выбирайте солнечные участки с хорошим дренажом

Избегайте застоя влаги в почве

До начала бутонизации внесите органические удобрения

Поливайте умеренно, особенно в пасмурные дни

Осень может быть яркой

Осенний сад — это не увядание, а новый акт природного театра. Пара правильных акцентов — и клумба заиграет изумрудом, бронзой, пурпуром. Посейте сегодня — и уже через пару месяцев вы не узнаете свой участок.

Уточнения

Осень (родственно др.-прусск. assanis «осень», гот. asans «жатва», этимологически — «время жатвы»; по толкованию Даля — от «осенять» — «затенять», то есть наступление сумрака) — одно из четырёх времён года, между летом и зимой.

