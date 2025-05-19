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Как оживить сад осенью: 5 эффектных растений, которые не боятся холода

1:48
Садоводство

Многие считают, что осенью цветы уходят в спячку. Но это заблуждение. Если подобрать растения правильно, ваш участок будет цвести даже в холодные дни, создавая уют и красоту там, где остальные уже опустили руки.

Бархатцы
Фото: Own work by Krzysztof Golik, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Бархатцы

1. Алиссум — ароматный ковёр

  • Цветение через 6 недель после посева

  • Идеален для бордюров, кашпо и дорожек

  • Выдерживает похолодание и лёгкие заморозки

  • Источает лёгкий медовый аромат

2. Бархатцы — короли осени

  • Распускаются уже через 2 месяца

  • Цвета — от золотистого до тёмно-оранжевого

  • Не требуют сложного ухода — достаточно солнца и умеренного полива

  • Подходят для клумб, вазонов, миксбордеров

3. Декоративная капуста (брассика) — неожиданная звезда

  • Выглядит как экзотический цветок с розетками фиолетового и зелёного цвета

  • Сохраняет декоративность даже под снегом

  • Абсолютно не боится холодов

4. Канна — вертикальный акцент

  • Успевает зацвести при июльской посадке

  • Цветёт до первых серьёзных морозов

  • Требует выкопки корневищ на зиму

  • Эффектна благодаря высоким стеблям и крупным цветам

Как добиться лучших результатов

  • Выбирайте солнечные участки с хорошим дренажом

  • Избегайте застоя влаги в почве

  • До начала бутонизации внесите органические удобрения

  • Поливайте умеренно, особенно в пасмурные дни

Осень может быть яркой

Осенний сад — это не увядание, а новый акт природного театра. Пара правильных акцентов — и клумба заиграет изумрудом, бронзой, пурпуром. Посейте сегодня — и уже через пару месяцев вы не узнаете свой участок.

Уточнения

Осень (родственно др.-прусск. assanis «осень», гот. asans «жатва», этимологически — «время жатвы»; по толкованию Даля — от «осенять» — «затенять», то есть наступление сумрака) — одно из четырёх времён года, между летом и зимой.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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