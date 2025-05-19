Укроп, как в детстве на бабушкиной даче: рецепт пышной зелени

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Редкий, бледный, вялый укроп? Не проблема. С помощью нескольких доступных компонентов вы легко превратите скудную зелень в ароматные, густые кусты, которые будут радовать не только глаз, но и вкус.

Секрет начинается с семян

Первый шаг — правильная подготовка семян:

Замочите семена в тёплой воде на несколько часов — это ускорит прорастание.

Такая простая мера уже дает уверенный старт всходам.

Главный элемент — азот

Для наращивания зелёной массы укропу нужен азот. Отличный источник — нашатырный спирт:

Растворите 1 чайную ложку нашатыря в 1 литре воды

Используйте для опрыскивания

Аммиак быстро усваивается и стимулирует рост побегов

Питание и защита — зольный раствор

Чтобы укроп был не только пышным, но и крепким, добавьте золу:

1 стакан древесной золы растворите в 10 л воды

Добавьте 1 столовую ложку нашатырного спирта

Процедите, чтобы не забить лейку

Поливайте грядки через неделю после появления всходов

Когда и как поливать

Повторяйте полив раз в 7-10 дней

Лучше поливать утром или вечером, чтобы избежать ожогов от солнца

Избегайте переувлажнения — корни укропа не любят "болота"

Что вы получите

При соблюдении этой простой схемы:

Укроп будет густым, насыщенно-зелёным и ароматным

Листья останутся мягкими даже после появления зонтиков

Уже через 2 недели зелень кардинально преобразится

Уточнения

Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).

