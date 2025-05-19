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Укроп, как в детстве на бабушкиной даче: рецепт пышной зелени

1:37
Садоводство

Редкий, бледный, вялый укроп? Не проблема. С помощью нескольких доступных компонентов вы легко превратите скудную зелень в ароматные, густые кусты, которые будут радовать не только глаз, но и вкус.

Секрет начинается с семян

Первый шаг — правильная подготовка семян:

  • Замочите семена в тёплой воде на несколько часов — это ускорит прорастание.

  • Такая простая мера уже дает уверенный старт всходам.

Главный элемент — азот

Для наращивания зелёной массы укропу нужен азот. Отличный источник — нашатырный спирт:

  • Растворите 1 чайную ложку нашатыря в 1 литре воды

  • Используйте для опрыскивания

  • Аммиак быстро усваивается и стимулирует рост побегов

Питание и защита — зольный раствор

Чтобы укроп был не только пышным, но и крепким, добавьте золу:

  • 1 стакан древесной золы растворите в 10 л воды

  • Добавьте 1 столовую ложку нашатырного спирта

  • Процедите, чтобы не забить лейку

  • Поливайте грядки через неделю после появления всходов

Когда и как поливать

  • Повторяйте полив раз в 7-10 дней

  • Лучше поливать утром или вечером, чтобы избежать ожогов от солнца

  • Избегайте переувлажнения — корни укропа не любят "болота"

Что вы получите

При соблюдении этой простой схемы:

  • Укроп будет густым, насыщенно-зелёным и ароматным

  • Листья останутся мягкими даже после появления зонтиков

  • Уже через 2 недели зелень кардинально преобразится

Уточнения

Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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