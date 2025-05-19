Укроп, как в детстве на бабушкиной даче: рецепт пышной зелени

Редкий, бледный, вялый укроп? Не проблема. С помощью нескольких доступных компонентов вы легко превратите скудную зелень в ароматные, густые кусты, которые будут радовать не только глаз, но и вкус.
Первый шаг — правильная подготовка семян:
Замочите семена в тёплой воде на несколько часов — это ускорит прорастание.
Такая простая мера уже дает уверенный старт всходам.
Для наращивания зелёной массы укропу нужен азот. Отличный источник — нашатырный спирт:
Растворите 1 чайную ложку нашатыря в 1 литре воды
Используйте для опрыскивания
Аммиак быстро усваивается и стимулирует рост побегов
Чтобы укроп был не только пышным, но и крепким, добавьте золу:
1 стакан древесной золы растворите в 10 л воды
Добавьте 1 столовую ложку нашатырного спирта
Процедите, чтобы не забить лейку
Поливайте грядки через неделю после появления всходов
Повторяйте полив раз в 7-10 дней
Лучше поливать утром или вечером, чтобы избежать ожогов от солнца
Избегайте переувлажнения — корни укропа не любят "болота"
При соблюдении этой простой схемы:
Укроп будет густым, насыщенно-зелёным и ароматным
Листья останутся мягкими даже после появления зонтиков
Уже через 2 недели зелень кардинально преобразится
Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).
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