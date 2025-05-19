Каждый день в огороде: лунный календарь огородника с 19 по 25 мая

Третья декада мая - горячая пора для дачников. Чтобы не потеряться в объёме работ и использовать силы с умом, стоит сверяться с лунным календарём. Он поможет правильно распределить задачи по дням и повысить эффективность всех мероприятий на участке.
Отличный день для полива растений
Устанавливаем шпалеры и опоры
Время заняться пасынкованием помидоров
Не рекомендуется посев и посадка большинства культур, кроме вьющихся
Подходит для полива, внесения удобрений (органика и минералка)
Время для пересадки сеянцев и пинцировки
Удаляем сорняки, пересаживаем сеянцы
Сеем и сажаем огурцы и бобовые
Удаляем усы у садовой земляники
Сажаем картофель, морковь, свёклу, капусту
Урожай может быть не обильным, но качественным
Повторяем посадку картошки и капусты
Вносим органику
Активно боремся с сорными растениями
Идеальный день для посева и посадки любых культур
Отлично подойдёт для сбора плодов на семена
Проводим полив и вносим удобрения
Посадками лучше не заниматься
Можно посвятить время замачиванию семян и поливу
Лу́нный календа́рь — разновидность календаря, в основе которого лежит период смены фаз Луны, то есть синодический месяц.
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