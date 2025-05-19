Каждый день в огороде: лунный календарь огородника с 19 по 25 мая

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Третья декада мая - горячая пора для дачников. Чтобы не потеряться в объёме работ и использовать силы с умом, стоит сверяться с лунным календарём. Он поможет правильно распределить задачи по дням и повысить эффективность всех мероприятий на участке.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дачные работы

19 мая (понедельник): старт недели — с полива и ухода

Отличный день для полива растений

Устанавливаем шпалеры и опоры

Время заняться пасынкованием помидоров

20 мая (вторник): сажаем только вьющиеся

Не рекомендуется посев и посадка большинства культур , кроме вьющихся

Подходит для полива , внесения удобрений (органика и минералка)

Время для пересадки сеянцев и пинцировки

21 мая (среда): внимание на сорняки и пересадки

Удаляем сорняки , пересаживаем сеянцы

Сеем и сажаем огурцы и бобовые

Удаляем усы у садовой земляники

22 мая (четверг): день корнеплодов и капусты

Сажаем картофель, морковь, свёклу, капусту

Урожай может быть не обильным, но качественным

23 мая (пятница): удобрения и борьба с сорняками

Повторяем посадку картошки и капусты

Вносим органику

Активно боремся с сорными растениями

24 мая (суббота): всё можно — и даже нужно

Идеальный день для посева и посадки любых культур

Отлично подойдёт для сбора плодов на семена

Проводим полив и вносим удобрения

25 мая (воскресенье): перерыв без вреда

Посадками лучше не заниматься

Можно посвятить время замачиванию семян и поливу

Уточнения

Лу́нный календа́рь — разновидность календаря, в основе которого лежит период смены фаз Луны, то есть синодический месяц.

