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От семян до столовой: как добиться отличного урожая брокколи

3:56
Садоводство » Овощи

Брокколи — это не только вкусный, но и очень полезный овощ, богатый витаминами и минералами. Чтобы получить достойный урожай брокколи, необходимо учитывать несколько важных аспектов, начиная от выбора сорта и заканчивая правильным уходом за растениями. 

Брокколи
Фото: scienceimage.csiro.au by Robert Kerton, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Брокколи

Выбор сорта

Первым шагом к успешному сбору урожая является выбор подходящего сорта брокколи. Существует множество сортов, которые различаются по времени созревания и устойчивости к заболеваниям. Если вы живете в регионе с коротким летом, выбирайте раннеспелые сорта, такие как «Флорентийская» или «Зеленая королева». Для более теплых регионов подойдут среднеспелые и позднеспелые сорта.

Подготовка почвы

Брокколи предпочитает легкие, плодородные и хорошо дренированные почвы с нейтральной кислотностью (pH 6-7). Перед посадкой рекомендуется провести следующие мероприятия:

  • Копка и рыхление: убедитесь, что почва хорошо рыхлая и аэрация достаточная.
  • Удобрение: добавьте органические удобрения, такие как компост или перегной, чтобы повысить плодородие почвы.
  • Тестирование pH: при необходимости добавьте известь для повышения pH или серу для его снижения.

Посев и рассадка

Брокколи можно выращивать из семян или рассады. Если вы решили сеять семена, делайте это в конце зимы — начале весны в теплице или на подоконнике. При использовании рассады высаживайте ее в открытый грунт, когда минует угроза заморозков.

  • Схема посадки: рекомендуется оставлять расстояние между растениями около 30-40 см для обеспечения хорошей циркуляции воздуха.
  • Глубина посадки: семена следует заделывать на глубину 1-2 см.

Уход за растениями

Уход за брокколи включает в себя регулярный полив, прополку и подкормку.

  • Полив: брокколи нуждается в регулярном поливе, особенно в период формирования соцветий. Поддерживайте уровень влажности почвы, избегая как пересыхания, так и переувлажнения.
  • Подкормка: используйте комплексные минеральные удобрения с высоким содержанием азота в начале вегетационного периода. Позже можно переключиться на удобрения с высоким содержанием калия и фосфора.
  • Защита от вредителей: следите за появлением вредителей, таких как капустная муха или тля. Используйте органические инсектициды или механические методы борьбы.

Сбор урожая

Сбор брокколи следует проводить в правильное время, чтобы не упустить момент зрелости. Соцветия должны быть плотными и ярко-зелеными. Если они начинают распускаться и образовывать цветки, это означает, что пора собирать урожай.

Как собирать: используйте острый нож или секатор, чтобы аккуратно срезать головку брокколи вместе с несколькими сантиметрами стебля. Это стимулирует образование боковых побегов, которые также могут быть съедобными.

Хранение

После сбора урожая брокколи следует хранить в холодильнике в пластиковом пакете или контейнере с крышкой. Это поможет сохранить свежесть и питательные вещества на более длительный срок. Брокколи лучше всего употреблять в течение нескольких дней после сбора.

Выращивание брокколи может быть увлекательным процессом. Следуя приведенным рекомендациям по выбору сорта, подготовке почвы, уходу за растениями и сбору урожая, вы сможете получить богатый и качественный урожай этого полезного овоща. Не забывайте экспериментировать с различными сортами и методами ухода для достижения наилучших результатов!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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