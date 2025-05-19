Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять ошибок в уходе за комбинированной кожей, которые мешают добиться идеального тона
Скандал на чемпионате мира по хоккею затронул и сборную Венгрии
Воняет и капает? Одна ошибка с кондиционером может стоить вам ремонта на десятки тысяч
Три вещи, которые гаишник не имеет права делать — но делает с такой уверенностью, будто закон писал сам
Паразит? Нет — бесплатная еда: наш иммунитет научился использовать врагов с выгодой
Еда из мусора? На Крите открыли ресторан, где отходы становятся деликатесами
Вьетнам стал лидером по экспорту моллюсков в Китай — в чём секрет успеха
7-дневный план питания от британских экспертов: белок и клетчатка помогут вам сбросить вес
Аль Пачино и Энтони Хопкинс сыграют вместе в новом захватывающем фильме

Отказ от навоза: как улучшить урожай картофеля без лишних проблем

3:04
Садоводство » Овощи

Картошка — один из самых популярных и любимых овощей на наших столах. Однако для получения хорошего урожая важно не только правильно выбрать сорт и ухаживать за растениями, но и правильно подкармливать их. Многие садоводы используют различные удобрения, но не все из них подходят для картофеля. 

Картофель, картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Картошка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Картофель, картошка

Почему важно правильно подкармливать картошку?

Картофель требует определённых питательных веществ для роста и развития. Он нуждается в азоте, фосфоре и калии, а также в микроэлементах. Неправильное или чрезмерное использование удобрений может привести к различным проблемам, включая плохой рост, болезни и снижение урожайности.

Популярное удобрение: навоз

Одним из самых распространённых удобрений, используемых садоводами, является навоз. Хотя он действительно богат питательными веществами, его применение в качестве основного удобрения для картошки может вызвать серьёзные проблемы.

Проблемы, связанные с использованием навоза:

  1. Избыток азота: навоз содержит много азота, который способствует активному росту зелёной массы. Это может привести к тому, что растения будут наращивать листья в ущерб клубням. В результате вы получите много зелени, но мало картофеля.
  2. Заболевания: навоз может содержать патогенные микроорганизмы и семена сорняков. При внесении в почву вы рискуете заразить растения болезнями и увеличить количество сорняков.
  3. Несоответствие по времени: свежий навоз можно вносить только в осенний период под перекопку. Внесение свежего навоза весной перед посадкой может привести к перегреву клубней и их загниванию.
  4. Нарушение кислотно-щелочного баланса: использование навоза может изменить pH почвы, что также негативно скажется на росте картофеля.

Альтернативы навозу

Чтобы избежать проблем с урожаем картофеля, лучше использовать более сбалансированные удобрения:

  • Компост: создание компоста из растительных остатков и других органических материалов — отличный способ улучшить структуру почвы и обеспечить растения необходимыми питательными веществами.
  • Минеральные удобрения: используйте специализированные удобрения для картофеля, которые содержат оптимальное соотношение макро- и микроэлементов.
  • Зелёные удобрения: посев бобовых культур или других сидератов поможет обогатить почву азотом без риска его избытка.

Подкармливая картошку, важно помнить о том, что не все удобрения одинаково полезны. Избегайте использования свежего навоза в качестве основного источника питания для ваших растений, чтобы не столкнуться с проблемами роста и качества урожая. Вместо этого выбирайте более безопасные и эффективные альтернативы, которые помогут вам вырастить здоровый и богатый урожай картофеля.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Домашние животные
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Авто
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле Аудио 
Популярное
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели

Узнайте, почему винтажные ковры становятся символом статуса и уюта в современном интерьере — это не просто мода, а настоящая инвестиция.

Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Всего 3 ингредиента — и салат готов: этот рецепт с крабовыми палочками всегда спасает, когда гости на пороге
Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская Признавая Россию мировым игроком, арабские лидеры едут на первый саммит в Москву Любовь Степушова Шахматная партия глобального масштаба: Трамп и Путин готовятся сыграть в мир во всём мире Дмитрий Плотников
Во всём виноват Renault: французы не давали развиваться АвтоВАЗу и держали его в заложниках до 2022 года
Прохор Шаляпин о семейной жизни: как пройти через измену и сохранить союз
Когда менять шины — это прошлый век, а ты продолжаешь катать без забот
Когда менять шины — это прошлый век, а ты продолжаешь катать без забот
Последние материалы
В США рассказали о наращивании производства истребителей F-15EX
Буженина: 6 хитростей, о которых знают только гурманы — как сделать её идеальной
Отказ от навоза: как улучшить урожай картофеля без лишних проблем
Привычные запахи дома могут вызвать у кошки бронхит и аллергию
Минус в талии без диет: какие фрукты запускают мягкое очищение организма
Синнер был подавлен Полом в первом сете: как прошёл матч в полуфинале чемпионата Италии
Каждая третья зарплата — в никуда: как авто за 10 лет превратились в ипотеку на колёсах
Кукуруза и капуста — звучит скучно? Подождите, сначала попробуйте этот салат
Планка не для слабаков: 30-дневный челлендж, который вам точно понравится
Квартир меньше, домов — тоже: что происходит со строительством в Челябинской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.