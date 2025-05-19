Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Планка не для слабаков: 30-дневный челлендж, который вам точно понравится
Квартир меньше, домов — тоже: что происходит со строительством в Челябинской области
Гормоны на пике — волосы на полу: три правила, которые спасают ситуацию
Редкое явление: Африка готовится к появлению нового океана
Фейковые ссылки развивают новый бизнес: как интернет-мошенники манипулируют самозапретом на кредиты
Только тебе прощаю абьюз: Лазарев поздравил Кудрявцеву с днём рождения
224 046 туристов выбрали Башкирию: как республика удерживает статус курорта
Всего щепотка — и ваш кофе превращается в напиток для мозга
Вкусно, сытно, полезно: десерты, которые не откладываются на талии

Топ-5 причин вытягивания рассады и как их избежать

3:32
Садоводство » Советы

Выращивание рассады — это важный этап в садоводстве, который требует внимания и заботы. Одной из распространённых проблем, с которой сталкиваются дачники, является вытягивание рассады. Это происходит, когда растения стремятся к свету и становятся длинными, слабыми и неустойчивыми. Чтобы избежать этой ситуации, дачники применяют несколько проверенных методов.

Правильное освещение

Одной из главных причин вытягивания рассады является недостаток света. Чтобы обеспечить растениям достаточное количество света, дачники:

  • Используют фитолампы: в условиях недостатка солнечного света (особенно в ранние весенние месяцы) многие садоводы устанавливают специальные фитолампы, которые имитируют солнечный свет и способствуют правильному развитию рассады.
  • Размещают рассаду на южных окнах: если есть возможность, рассада должна находиться на подоконниках, где она получает максимальное количество солнечного света. 

Регулировка температуры

Температура также играет важную роль в росте рассады. Высокие температуры могут способствовать вытягиванию:

  • Снижение температуры: дачники стараются поддерживать оптимальную температуру для рассады. Например, в ночное время можно немного понизить температуру, чтобы замедлить рост.
  • Проветривание: обеспечение свежего воздуха и проветривание помещений помогают избежать перегрева.

Умеренный полив

Чрезмерный полив может привести к тому, что рассада будет расти слишком быстро и вытягиваться:

  • Полив по мере необходимости: дачники следят за влажностью почвы и поливают растения только тогда, когда это действительно необходимо.
  • Использование дренажа: хороший дренаж в горшках помогает предотвратить застой воды и способствует здоровому развитию корней.

Подкормка

Правильная подкормка также важна для предотвращения вытягивания рассады:

  • Использование комплексных удобрений: дачники применяют сбалансированные удобрения, которые содержат все необходимые макро- и микроэлементы для здорового роста.
  • Соблюдение дозировок: избегание переизбытка удобрений также важно, так как это может привести к быстрому росту и вытягиванию.

Прореживание и пикировка

Прореживание и пикировка — важные процедуры для формирования крепкой рассады:

  • Пикировка: пересадка рассады в более просторные контейнеры помогает развить корневую систему и уменьшает риск вытягивания.
  • Прореживание: удаление слабых растений в контейнере позволяет оставшимся получать больше света и питательных веществ.

Закаливание

Перед высадкой в открытый грунт дачники проводят закаливание рассады:

  • Постепенное привыкание к условиям улицы: вынос рассады на свежий воздух на несколько часов в день помогает растениям адаптироваться к внешним условиям и укрепляет их.

Избежать вытягивания рассады — задача вполне реальная, если следовать простым рекомендациям. Правильное освещение, температурный режим, умеренный полив и подкормка, а также пикировка и закаливание помогут дачникам вырастить крепкую и здоровую рассаду, которая станет хорошей основой для будущего урожая. Забота о растениях на этом этапе обязательно окупится в виде сильных и устойчивых растений на вашем участке!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Домашние животные
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Наука и техника
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ Аудио 
Не просто ягоды, а щит от токсинов: рябина, которая работает как фильтр
Садоводство, цветоводство
Не просто ягоды, а щит от токсинов: рябина, которая работает как фильтр Аудио 
Популярное
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели

Узнайте, почему винтажные ковры становятся символом статуса и уюта в современном интерьере — это не просто мода, а настоящая инвестиция.

Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Всего 3 ингредиента — и салат готов: этот рецепт с крабовыми палочками всегда спасает, когда гости на пороге
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская Признавая Россию мировым игроком, арабские лидеры едут на первый саммит в Москву Любовь Степушова Шахматная партия глобального масштаба: Трамп и Путин готовятся сыграть в мир во всём мире Дмитрий Плотников
Во всём виноват Renault: французы не давали развиваться АвтоВАЗу и держали его в заложниках до 2022 года
Прохор Шаляпин о семейной жизни: как пройти через измену и сохранить союз
Когда менять шины — это прошлый век, а ты продолжаешь катать без забот
Когда менять шины — это прошлый век, а ты продолжаешь катать без забот
Последние материалы
Всего щепотка — и ваш кофе превращается в напиток для мозга
Топ-5 причин вытягивания рассады и как их избежать
Вкусно, сытно, полезно: десерты, которые не откладываются на талии
Беременным студенткам будут платить по 90 тысяч рублей: вот где хотят ввести меру
За сбор этих грибов в лесу могут посадить в тюрьму или штрафовать на млн рублей
Подарите себе здоровье: 7 причин, почему этот вид спорта — лучший выбор для пожилых людей
Пленка из кремов: ловушка, в которую попадает каждая вторая
Завод в Ленинградской области уходит на короткую неделю — но причина не в кризисе
Даже после 300 000 км — ни стука, ни скрипа: эти машины просто не сдаются
Тайна под ледяными толщами: ученые исследуют недоступное озеро Восток в Антарктиде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.