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Хотите хрустящие огурцы без хлопот? Начинайте с этих добавок в землю

1:50
Садоводство

Огурцы отличаются чувствительной поверхностной корневой системой. Поэтому особенно важно обеспечить плодородие именно верхнего слоя почвы. Грамотно подготовленный грунт даст растениям хороший старт, а в дальнейшем будет достаточно лишь периодически поддерживать его питательность.

Огурцы
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Огурцы

До посадки: органика — в приоритете

Перед посадкой на каждый квадратный метр грядки рекомендуется внести по ведру компоста или перегноя. Это создаст питательную основу и улучшит структуру почвы.

Дополнительно можно перекопать участок с добавлением скошенной травы — такой приём насыщает почву азотом и повышает её рыхлость.

Зольный настой — природное питание

Для укрепления почвы и насыщения её калием рекомендуется использовать зольную вытяжку. Для приготовления:
— 1 литр древесной золы настаивается в 10 литрах воды в течение суток.
Полученным раствором проливается почва перед посадкой.

Обеззараживание — по ситуации

Если профилактическая обработка земли не проводилась заранее, её следует провести перед высадкой. Для обеззараживания можно использовать раствор марганцовки или бордоской жидкости — это поможет избежать болезней на старте роста.

При посадке — точечное внесение удобрений

В каждую лунку перед высадкой стоит положить немного удобрения. Подойдут как органические составы (перепревшие листья, навоз, птичий помет), так и минеральные комплексы.

Например, можно использовать нитроаммофоску с микроэлементами: достаточно 1 чайной ложки на одно растение.

Такая подготовка обеспечит огурцам всё необходимое для быстрого роста и щедрого плодоношения.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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