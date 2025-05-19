Хотите хрустящие огурцы без хлопот? Начинайте с этих добавок в землю

Огурцы отличаются чувствительной поверхностной корневой системой. Поэтому особенно важно обеспечить плодородие именно верхнего слоя почвы. Грамотно подготовленный грунт даст растениям хороший старт, а в дальнейшем будет достаточно лишь периодически поддерживать его питательность.
Перед посадкой на каждый квадратный метр грядки рекомендуется внести по ведру компоста или перегноя. Это создаст питательную основу и улучшит структуру почвы.
Дополнительно можно перекопать участок с добавлением скошенной травы — такой приём насыщает почву азотом и повышает её рыхлость.
Для укрепления почвы и насыщения её калием рекомендуется использовать зольную вытяжку. Для приготовления:
— 1 литр древесной золы настаивается в 10 литрах воды в течение суток.
Полученным раствором проливается почва перед посадкой.
Если профилактическая обработка земли не проводилась заранее, её следует провести перед высадкой. Для обеззараживания можно использовать раствор марганцовки или бордоской жидкости — это поможет избежать болезней на старте роста.
В каждую лунку перед высадкой стоит положить немного удобрения. Подойдут как органические составы (перепревшие листья, навоз, птичий помет), так и минеральные комплексы.
Например, можно использовать нитроаммофоску с микроэлементами: достаточно 1 чайной ложки на одно растение.
Такая подготовка обеспечит огурцам всё необходимое для быстрого роста и щедрого плодоношения.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2025 года?