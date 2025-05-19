Хотите хрустящие огурцы без хлопот? Начинайте с этих добавок в землю

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Огурцы отличаются чувствительной поверхностной корневой системой. Поэтому особенно важно обеспечить плодородие именно верхнего слоя почвы. Грамотно подготовленный грунт даст растениям хороший старт, а в дальнейшем будет достаточно лишь периодически поддерживать его питательность.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Огурцы

До посадки: органика — в приоритете

Перед посадкой на каждый квадратный метр грядки рекомендуется внести по ведру компоста или перегноя. Это создаст питательную основу и улучшит структуру почвы.

Дополнительно можно перекопать участок с добавлением скошенной травы — такой приём насыщает почву азотом и повышает её рыхлость.

Зольный настой — природное питание

Для укрепления почвы и насыщения её калием рекомендуется использовать зольную вытяжку. Для приготовления:

— 1 литр древесной золы настаивается в 10 литрах воды в течение суток.

Полученным раствором проливается почва перед посадкой.

Обеззараживание — по ситуации

Если профилактическая обработка земли не проводилась заранее, её следует провести перед высадкой. Для обеззараживания можно использовать раствор марганцовки или бордоской жидкости — это поможет избежать болезней на старте роста.

При посадке — точечное внесение удобрений

В каждую лунку перед высадкой стоит положить немного удобрения. Подойдут как органические составы (перепревшие листья, навоз, птичий помет), так и минеральные комплексы.

Например, можно использовать нитроаммофоску с микроэлементами: достаточно 1 чайной ложки на одно растение.

Такая подготовка обеспечит огурцам всё необходимое для быстрого роста и щедрого плодоношения.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

