Урожай лука будет отменным, если не забывать про эту подкормку

Чтобы лук был не только вкусным, но и крупным, важно не забывать о правильном уходе. Один из самых эффективных способов — полив специальным раствором, который легко готовится из подручных средств.
Лук — ценная овощная культура, которая укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение и помогает против простуд. Ароматный и острый, он придаёт блюдам пикантность и насыщенность. Но чтобы вырастить действительно красивый и крепкий урожай, нужно не только вовремя посадить, но и поддерживать растение весь сезон.
Для приготовления понадобится:
• 10 литров воды
• 1 ст. л. соли
• 1 ст. л. сахара
• 1 ст. л. уксуса
Все ингредиенты тщательно размешиваются в ведре или бочке. Полученным раствором лук поливается 1 раз в неделю — с мая по август. Лучшее время для процедуры — утро или вечер, когда нет палящего солнца.
Важно: при поливе следует направлять струю строго под корень, избегая попадания на листья.
Раствор помогает луку расти крупным, сочным и лучше храниться:
Такой уход повышает урожайность и улучшает вкус овоща. Метод подойдёт как для начинающих дачников, так и для опытных огородников, желающих получить стабильный результат.
Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.
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