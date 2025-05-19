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Урожай лука будет отменным, если не забывать про эту подкормку

1:40
Садоводство

Чтобы лук был не только вкусным, но и крупным, важно не забывать о правильном уходе. Один из самых эффективных способов — полив специальным раствором, который легко готовится из подручных средств.

Лук
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Лук

Лук — ценная овощная культура, которая укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение и помогает против простуд. Ароматный и острый, он придаёт блюдам пикантность и насыщенность. Но чтобы вырастить действительно красивый и крепкий урожай, нужно не только вовремя посадить, но и поддерживать растение весь сезон.

Раствор для полива

Для приготовления понадобится:
• 10 литров воды
• 1 ст. л. соли
• 1 ст. л. сахара
• 1 ст. л. уксуса

Все ингредиенты тщательно размешиваются в ведре или бочке. Полученным раствором лук поливается 1 раз в неделю — с мая по август. Лучшее время для процедуры — утро или вечер, когда нет палящего солнца.

Важно: при поливе следует направлять струю строго под корень, избегая попадания на листья.

Как это работает

Раствор помогает луку расти крупным, сочным и лучше храниться:

  • Соль предотвращает развитие гнили и болезней.
  • Сахар усиливает фотосинтез и способствует накоплению полезных веществ.
  • Уксус подкисляет почву, активизируя микрофлору.

Такой уход повышает урожайность и улучшает вкус овоща. Метод подойдёт как для начинающих дачников, так и для опытных огородников, желающих получить стабильный результат.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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