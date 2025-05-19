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Как заставить фиалку цвести без перерыва — простой способ с сахаром

1:55
Садоводство

Фиалки легко становятся украшением подоконника — если не забывать о базовом, но важном уходе. Яркие листья и цветение на зависть возможны в любое время года, если растение чувствует себя хорошо.

Фиалка
Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фиалка

Уход за листьями и цветками

Любые листочки с сухими краями, пятнами или потерявшие форму нужно удалять — такие части только тянут силы. Пыль с листьев аккуратно снимается мягкой кисточкой или влажной губкой. Загрязнённая поверхность не пропускает свет и мешает дыханию растения.

Отцветшие соцветия также лучше убирать, если нет цели собирать семена.

Полив — с умом

Фиалке нужен умеренный режим. Полив проводят примерно раз в неделю, можно использовать как готовые жидкие удобрения, так и домашние растворы. Но избыток воды опасен — из-за него легко развиваются гниль и болезни корней.

Домашняя сахарная подкормка

Чтобы подкормить фиалку и одновременно улучшить внешний вид, подойдёт сахарный настой. Для приготовления 1 ст. л. сахара разводится в 1 литре воды. Такой раствор насыщает растение не только глюкозой, но и важными элементами — кальцием, калием, натрием и витамином В2.

Древесная зола — простое минеральное питание

Настой готовится из 1 ст. л. золы и 1 литра горячей воды. Смесь настаивается неделю, периодически встряхивается. Полив проводят раз в 10-14 дней. Зола богата калием, фосфором, магнием и кальцием — идеально для укрепления листьев и стимуляции цветения.

При регулярном и бережном уходе фиалки остаются привлекательными весь год и радуют пышными цветами без лишних затрат.

Уточнения

Фиа́лка (лат. Víola) — род растений семейства Фиалковые (Violaceae). Известно около пятисот (по некоторым данным — более пятисот) видов, растущих преимущественно в Северном полушарии — в горах и в регионах с умеренным климатом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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