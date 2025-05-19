Жимолость на зависть соседям: чем весной поливают опытные огородники

Жимолость — настоящая первопроходица среди дачных ягод. Она созревает раньше всех и считается неприхотливой. Часто растёт почти как "дикарка" на краю участка. Но если чуть-чуть помочь кусту — отблагодарит щедрым, сладким урожаем.
Весенняя пора — лучшее время, чтобы дать растению старт. Однако есть важный нюанс: если куст был посажен прошлой весной, трогать его не нужно. Питательных веществ, внесённых при посадке, хватит с лихвой. А вот взрослые кусты старше двух лет весной стоит подкормить — и не абы чем.
Чтобы жимолость плодоносила активнее, ей нужен азот. В народе активно используют удобрение на основе сорняков. Лучше всего подходит крапива — в ней много полезных веществ.
Как приготовить:
Половину ведра измельчённой крапивы заливают водой.
Ёмкость накрывают и оставляют на неделю.
Смесь нужно регулярно перемешивать.
После брожения в раствор добавляют либо молочную сыворотку, либо ЭМ-препараты.
На выходе получается концентрат. Для полива 1 литр настойки разбавляют 10 литрами воды.
Кто не хочет возиться с травой, может использовать проверенный вариант — мочевину. Главное — вносить её строго по инструкции и только тогда, когда почва прогреется минимум до +10 °C.
Жимолость не просит многого, но заботу точно ценит — вкусом, объёмом и силой плодов.
Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства Жимолостные (Caprifoliaceae).
Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2025 года?