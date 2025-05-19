Жимолость на зависть соседям: чем весной поливают опытные огородники

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Жимолость — настоящая первопроходица среди дачных ягод. Она созревает раньше всех и считается неприхотливой. Часто растёт почти как "дикарка" на краю участка. Но если чуть-чуть помочь кусту — отблагодарит щедрым, сладким урожаем.

Фото: commons.wikimedia.org by Franz Xaver, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Жимолость

Когда нужна подкормка

Весенняя пора — лучшее время, чтобы дать растению старт. Однако есть важный нюанс: если куст был посажен прошлой весной, трогать его не нужно. Питательных веществ, внесённых при посадке, хватит с лихвой. А вот взрослые кусты старше двух лет весной стоит подкормить — и не абы чем.

Секрет урожая — в крапиве

Чтобы жимолость плодоносила активнее, ей нужен азот. В народе активно используют удобрение на основе сорняков. Лучше всего подходит крапива — в ней много полезных веществ.

Как приготовить:

Половину ведра измельчённой крапивы заливают водой.

Ёмкость накрывают и оставляют на неделю.

Смесь нужно регулярно перемешивать.

После брожения в раствор добавляют либо молочную сыворотку, либо ЭМ-препараты.

На выходе получается концентрат. Для полива 1 литр настойки разбавляют 10 литрами воды.

А если без "заморочек"

Кто не хочет возиться с травой, может использовать проверенный вариант — мочевину. Главное — вносить её строго по инструкции и только тогда, когда почва прогреется минимум до +10 °C.

Жимолость не просит многого, но заботу точно ценит — вкусом, объёмом и силой плодов.

Уточнения

Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства Жимолостные (Caprifoliaceae).

