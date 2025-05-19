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Красивое, но опасное: почему диффенбахию лучше не заводить

1:40
Садоводство

Диффенбахия часто становится украшением интерьеров — её крупные пёстрые листья идеально вписываются в современные квартиры, а уход за ней не требует особых усилий. Однако за эффектной внешностью скрывается реальная угроза для здоровья человека и животных.

Диффенбахия
Фото: commons.wikimedia.org by Mokkie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Диффенбахия

В чём опасность диффенбахии

Этот цветок относится к числу ядовитых. Весь его сок, включая капли на срезе листьев или стебля, содержит оксалаты кальция — микроскопические кристаллы с острыми краями, которые проникают в слизистые оболочки и вызывают:

  • сильное жжение,

  • отеки гортани,

  • нарушение дыхания,

  • рвоту и тошноту,

  • в редких случаях — анафилактический шок.

Особенно опасна диффенбахия для маленьких детей и домашних животных, которым достаточно просто пожевать лист или прикоснуться к сочному стеблю.

Как защититься

Если вы не готовы расстаться с этим растением, важно соблюдать строгие меры предосторожности:

  • Держите горшок вне зоны досягаемости для детей и питомцев.

  • Работая с цветком (обрезка, пересадка), используйте перчатки.

  • После любого контакта тщательно мойте руки.

  • Не ставьте растение в детских комнатах, на полу или низких подоконниках.

При первых признаках отравления — немедленно обратиться за медицинской помощью.

Стоит ли держать диффенбахию дома

Если в доме есть животные или дети, лучше выбрать безопасную альтернативу: хлорофитум, спатифиллум, замиокулькас или калатею. Все они декоративны, но не содержат токсичных веществ.

Уточнения

Диффенба́хия (лат. Dieffenbachia) — род вечнозелёных растений семейства Ароидные (Araceae), распространённых в тропиках Южной и Северной Америки.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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