Красивое, но опасное: почему диффенбахию лучше не заводить

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Диффенбахия часто становится украшением интерьеров — её крупные пёстрые листья идеально вписываются в современные квартиры, а уход за ней не требует особых усилий. Однако за эффектной внешностью скрывается реальная угроза для здоровья человека и животных.

Фото: commons.wikimedia.org by Mokkie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Диффенбахия

В чём опасность диффенбахии

Этот цветок относится к числу ядовитых. Весь его сок, включая капли на срезе листьев или стебля, содержит оксалаты кальция — микроскопические кристаллы с острыми краями, которые проникают в слизистые оболочки и вызывают:

сильное жжение,

отеки гортани,

нарушение дыхания,

рвоту и тошноту,

в редких случаях — анафилактический шок.

Особенно опасна диффенбахия для маленьких детей и домашних животных, которым достаточно просто пожевать лист или прикоснуться к сочному стеблю.

Как защититься

Если вы не готовы расстаться с этим растением, важно соблюдать строгие меры предосторожности:

Держите горшок вне зоны досягаемости для детей и питомцев.

Работая с цветком (обрезка, пересадка), используйте перчатки.

После любого контакта тщательно мойте руки.

Не ставьте растение в детских комнатах, на полу или низких подоконниках.

При первых признаках отравления — немедленно обратиться за медицинской помощью.

Стоит ли держать диффенбахию дома

Если в доме есть животные или дети, лучше выбрать безопасную альтернативу: хлорофитум, спатифиллум, замиокулькас или калатею. Все они декоративны, но не содержат токсичных веществ.

Уточнения

Диффенба́хия (лат. Dieffenbachia) — род вечнозелёных растений семейства Ароидные (Araceae), распространённых в тропиках Южной и Северной Америки.



