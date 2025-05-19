Красивое, но опасное: почему диффенбахию лучше не заводить

Диффенбахия часто становится украшением интерьеров — её крупные пёстрые листья идеально вписываются в современные квартиры, а уход за ней не требует особых усилий. Однако за эффектной внешностью скрывается реальная угроза для здоровья человека и животных.
Этот цветок относится к числу ядовитых. Весь его сок, включая капли на срезе листьев или стебля, содержит оксалаты кальция — микроскопические кристаллы с острыми краями, которые проникают в слизистые оболочки и вызывают:
сильное жжение,
отеки гортани,
нарушение дыхания,
рвоту и тошноту,
в редких случаях — анафилактический шок.
Особенно опасна диффенбахия для маленьких детей и домашних животных, которым достаточно просто пожевать лист или прикоснуться к сочному стеблю.
Если вы не готовы расстаться с этим растением, важно соблюдать строгие меры предосторожности:
Держите горшок вне зоны досягаемости для детей и питомцев.
Работая с цветком (обрезка, пересадка), используйте перчатки.
После любого контакта тщательно мойте руки.
Не ставьте растение в детских комнатах, на полу или низких подоконниках.
При первых признаках отравления — немедленно обратиться за медицинской помощью.
Если в доме есть животные или дети, лучше выбрать безопасную альтернативу: хлорофитум, спатифиллум, замиокулькас или калатею. Все они декоративны, но не содержат токсичных веществ.
Диффенба́хия (лат. Dieffenbachia) — род вечнозелёных растений семейства Ароидные (Araceae), распространённых в тропиках Южной и Северной Америки.
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