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Кто мешает кабачкам расти? 3 растения, которых стоит избегать

1:37
Садоводство

Кабачки славятся неприхотливостью, и многие уверены: посади — и собирай урожай. Но на практике всё не так просто. Чтобы получить щедрые и здоровые плоды, важно соблюдать одно главное правило — не сажать кабачки рядом с определёнными растениями. Некоторые культуры угнетают кабачки, забирая питательные вещества, создавая тень или распространяя общие болезни.

Кабачки
Фото: commons.wikimedia.org by Sanja565658, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кабачки

Плохие соседи для кабачков

  1. Картофель
    На первый взгляд безобидный, но на деле — враг. У картофеля с кабачками общие вредители и болезни, особенно грибковые, поражающие корневую систему. Оба растения "прожорливы", и если посадить их рядом, они начнут конкурировать за питание. В результате — бедный урожай и болезни.

  2. Огурцы
    Казалось бы, родственные культуры, но у них совершенно разная агротехника. Огурцы любят влагу и затенение, а кабачкам нужно солнце и простор. Рядом они мешают друг другу — огурцы "закроют" кабачки листвой, и урожайность снизится.

  3. Лук и чеснок
    Хотя эти культуры обладают фитонцидными свойствами, рядом с кабачками они работают "против": тормозят рост, ухудшают завязь и плодоношение. Лучше держать их на расстоянии.

Как правильно

Кабачкам подойдут соседи, не претендующие на то же пространство и питание. Хорошо растут рядом:

  • салат,

  • горох,

  • редис,

  • кукуруза (если даёт немного тени в жару).

Они не угнетают кабачки и даже помогают отпугивать часть вредителей.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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