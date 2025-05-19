Кто мешает кабачкам расти? 3 растения, которых стоит избегать

Кабачки славятся неприхотливостью, и многие уверены: посади — и собирай урожай. Но на практике всё не так просто. Чтобы получить щедрые и здоровые плоды, важно соблюдать одно главное правило — не сажать кабачки рядом с определёнными растениями. Некоторые культуры угнетают кабачки, забирая питательные вещества, создавая тень или распространяя общие болезни.
Картофель
На первый взгляд безобидный, но на деле — враг. У картофеля с кабачками общие вредители и болезни, особенно грибковые, поражающие корневую систему. Оба растения "прожорливы", и если посадить их рядом, они начнут конкурировать за питание. В результате — бедный урожай и болезни.
Огурцы
Казалось бы, родственные культуры, но у них совершенно разная агротехника. Огурцы любят влагу и затенение, а кабачкам нужно солнце и простор. Рядом они мешают друг другу — огурцы "закроют" кабачки листвой, и урожайность снизится.
Лук и чеснок
Хотя эти культуры обладают фитонцидными свойствами, рядом с кабачками они работают "против": тормозят рост, ухудшают завязь и плодоношение. Лучше держать их на расстоянии.
Кабачкам подойдут соседи, не претендующие на то же пространство и питание. Хорошо растут рядом:
салат,
горох,
редис,
кукуруза (если даёт немного тени в жару).
Они не угнетают кабачки и даже помогают отпугивать часть вредителей.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
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