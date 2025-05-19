Кто мешает кабачкам расти? 3 растения, которых стоит избегать

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кабачки славятся неприхотливостью, и многие уверены: посади — и собирай урожай. Но на практике всё не так просто. Чтобы получить щедрые и здоровые плоды, важно соблюдать одно главное правило — не сажать кабачки рядом с определёнными растениями. Некоторые культуры угнетают кабачки, забирая питательные вещества, создавая тень или распространяя общие болезни.

Фото: commons.wikimedia.org by Sanja565658, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кабачки

Плохие соседи для кабачков

Картофель

На первый взгляд безобидный, но на деле — враг. У картофеля с кабачками общие вредители и болезни, особенно грибковые, поражающие корневую систему. Оба растения "прожорливы", и если посадить их рядом, они начнут конкурировать за питание. В результате — бедный урожай и болезни. Огурцы

Казалось бы, родственные культуры, но у них совершенно разная агротехника. Огурцы любят влагу и затенение, а кабачкам нужно солнце и простор. Рядом они мешают друг другу — огурцы "закроют" кабачки листвой, и урожайность снизится. Лук и чеснок

Хотя эти культуры обладают фитонцидными свойствами, рядом с кабачками они работают "против": тормозят рост, ухудшают завязь и плодоношение. Лучше держать их на расстоянии.

Как правильно

Кабачкам подойдут соседи, не претендующие на то же пространство и питание. Хорошо растут рядом:

салат ,

горох ,

редис ,

кукуруза (если даёт немного тени в жару).

Они не угнетают кабачки и даже помогают отпугивать часть вредителей.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

