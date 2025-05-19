Как вырастить шампиньоны на даче без подвала и хлопот

Вам не нужен ни тёмный подвал, ни профессиональное оборудование, чтобы собрать урожай шампиньонов, вешенок или опят. Эти грибы прекрасно растут на даче в обычном тенистом уголке — быстрее, чем огурцы, и почти без ухода.
Идеальное место — у забора или под деревьями, где нет прямого солнца. Снимите верхний слой земли (15-20 см), чтобы подготовить грядку.
Дренаж: ветки и щепки (нижний слой) — обеспечат вентиляцию.
Питательный слой: 10 см конского навоза или компоста. Нет навоза? Используйте солому, картон и кофейную гущу в пропорции 2:1:1.
Мицелий: рассыпьте зерновой мицелий (покупной) по поверхности, слегка придавите ладонью.
Укрытие: 5 см соломы или опилок — защитят от пересыхания.
Полейте тёплой водой и накройте мешковиной. Через 2-3 недели, когда появятся белые нити грибницы (гифы), замените мешковину на перфорированную плёнку.
Полив: 1 раз в 5-7 дней. Субстрат должен быть влажным, как отжатая губка.
Вредители: против слизней и муравьев — зола или яичная скорлупа по краям.
pH почвы: грибы любят слабокислую среду (pH 6-6,5). Кисло? Добавьте мел. Щелочно? Внесите торф.
Грибы появляются примерно через месяц после посадки. Плодоношение продолжается до заморозков.
Не вырывайте, а аккуратно срезайте ножом — иначе повредите грибницу.
Храните шампиньоны в бумажном пакете в холодильнике до недели. Для запаса — сушите при +50 °C или замораживайте.
Осенью укройте грядку толстым слоем соломы или листьев (20-30 см). Весной, когда земля прогреется до +10 °C, снимите укрытие и полейте сахарной водой (1 ст. л. на 10 л) — мицелий проснётся, и вы снова соберёте урожай.
Шампиньо́н (также печерица) (лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства Шампиньоновые (Агариковые) (Agaricaceae).
Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2025 года?