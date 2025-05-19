Как вырастить шампиньоны на даче без подвала и хлопот

2:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вам не нужен ни тёмный подвал, ни профессиональное оборудование, чтобы собрать урожай шампиньонов, вешенок или опят. Эти грибы прекрасно растут на даче в обычном тенистом уголке — быстрее, чем огурцы, и почти без ухода.

Фото: commons.wikimedia.org by böhringer friedrich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Шампиньоны

Где сажать

Идеальное место — у забора или под деревьями, где нет прямого солнца. Снимите верхний слой земли (15-20 см), чтобы подготовить грядку.

Как устроить грибную "грядку-пирог"

Дренаж: ветки и щепки (нижний слой) — обеспечат вентиляцию. Питательный слой: 10 см конского навоза или компоста. Нет навоза? Используйте солому, картон и кофейную гущу в пропорции 2:1:1. Мицелий: рассыпьте зерновой мицелий (покупной) по поверхности, слегка придавите ладонью. Укрытие: 5 см соломы или опилок — защитят от пересыхания.

Полейте тёплой водой и накройте мешковиной. Через 2-3 недели, когда появятся белые нити грибницы (гифы), замените мешковину на перфорированную плёнку.

Уход за грибной грядкой

Полив : 1 раз в 5-7 дней. Субстрат должен быть влажным, как отжатая губка.

Вредители : против слизней и муравьев — зола или яичная скорлупа по краям.

pH почвы: грибы любят слабокислую среду (pH 6-6,5). Кисло? Добавьте мел. Щелочно? Внесите торф.

Когда и как собирать

Грибы появляются примерно через месяц после посадки. Плодоношение продолжается до заморозков.

Не вырывайте, а аккуратно срезайте ножом — иначе повредите грибницу.

Храните шампиньоны в бумажном пакете в холодильнике до недели. Для запаса — сушите при +50 °C или замораживайте.

Что делать после сезона

Осенью укройте грядку толстым слоем соломы или листьев (20-30 см). Весной, когда земля прогреется до +10 °C, снимите укрытие и полейте сахарной водой (1 ст. л. на 10 л) — мицелий проснётся, и вы снова соберёте урожай.

Уточнения

Шампиньо́н (также печерица) (лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства Шампиньоновые (Агариковые) (Agaricaceae).

