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Как вырастить шампиньоны на даче без подвала и хлопот

2:21
Садоводство

Вам не нужен ни тёмный подвал, ни профессиональное оборудование, чтобы собрать урожай шампиньонов, вешенок или опят. Эти грибы прекрасно растут на даче в обычном тенистом уголке — быстрее, чем огурцы, и почти без ухода.

Шампиньоны
Фото: commons.wikimedia.org by böhringer friedrich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Шампиньоны

Где сажать

Идеальное место — у забора или под деревьями, где нет прямого солнца. Снимите верхний слой земли (15-20 см), чтобы подготовить грядку.

Как устроить грибную "грядку-пирог"

  1. Дренаж: ветки и щепки (нижний слой) — обеспечат вентиляцию.

  2. Питательный слой: 10 см конского навоза или компоста. Нет навоза? Используйте солому, картон и кофейную гущу в пропорции 2:1:1.

  3. Мицелий: рассыпьте зерновой мицелий (покупной) по поверхности, слегка придавите ладонью.

  4. Укрытие: 5 см соломы или опилок — защитят от пересыхания.

Полейте тёплой водой и накройте мешковиной. Через 2-3 недели, когда появятся белые нити грибницы (гифы), замените мешковину на перфорированную плёнку.

Уход за грибной грядкой

  • Полив: 1 раз в 5-7 дней. Субстрат должен быть влажным, как отжатая губка.

  • Вредители: против слизней и муравьев — зола или яичная скорлупа по краям.

  • pH почвы: грибы любят слабокислую среду (pH 6-6,5). Кисло? Добавьте мел. Щелочно? Внесите торф.

Когда и как собирать

Грибы появляются примерно через месяц после посадки. Плодоношение продолжается до заморозков.
Не вырывайте, а аккуратно срезайте ножом — иначе повредите грибницу.

Храните шампиньоны в бумажном пакете в холодильнике до недели. Для запаса — сушите при +50 °C или замораживайте.

Что делать после сезона

Осенью укройте грядку толстым слоем соломы или листьев (20-30 см). Весной, когда земля прогреется до +10 °C, снимите укрытие и полейте сахарной водой (1 ст. л. на 10 л) — мицелий проснётся, и вы снова соберёте урожай.

Уточнения

Шампиньо́н (также печерица) (лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства Шампиньоновые (Агариковые) (Agaricaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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