Шок и цветы: что сделать с корнями пиона, чтобы он зацвёл

1:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пышные пионы, как на картинке, мечта каждого садовода. Но иногда куст годами сидит на месте, радуя только зеленью. Почему так происходит и как вернуть цветение уже в этом сезоне? Всё дело — в корнях.

Фото: commons.wikimedia.org by Гурьева Светлана (zooclub.ru), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Розовые пионы

Проблема: "спящие" корни

С возрастом корневая система пиона деревенеет и перестаёт нормально впитывать питание. Внешне куст выглядит здоровым, но бутонов нет — все силы уходят на поддержание листвы.

Решение: шоковая терапия для корней

Не спешите пересаживать! Есть способ проще:

Возьмите железный лом или толстый прут.

Воткните его в почву на 20 см от центра куста, на глубину 40-50 см.

Слегка пошатайте, чтобы создать микротрещины в земле.

Сделайте 4-5 таких проколов вокруг куста.

Метод кажется варварским, но он пробуждает растение: корни "в панике" наращивают новые всасывающие отростки.

Что делать сразу после

Полейте раствором суперфосфата — 40 г на 10 л воды. Замульчируйте перепревшим навозом — он смягчит стресс и улучшит питание. Через неделю появятся новые побеги, а в июне — долгожданные бутоны.

Почему это работает

Старые корни не впитывают питание — только новые, молодые корешки могут обеспечить растение всем необходимым.

Проколы запускают восстановление — как обрезка стимулирует рост у деревьев, так и этот способ "будит" корни.

Важно помнить:

Не делайте проколы ближе 15 см к стеблям, чтобы не повредить почки возобновления.

Проводите процедуру не чаще раза в 2-3 года.

Проверьте, не заглублены ли почки пиона — они должны быть на глубине 3-5 см.

Если глубже — аккуратно подкопайте и приподнимите корневище, подсыпав песок.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).

