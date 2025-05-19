Шок и цветы: что сделать с корнями пиона, чтобы он зацвёл

Пышные пионы, как на картинке, мечта каждого садовода. Но иногда куст годами сидит на месте, радуя только зеленью. Почему так происходит и как вернуть цветение уже в этом сезоне? Всё дело — в корнях.
С возрастом корневая система пиона деревенеет и перестаёт нормально впитывать питание. Внешне куст выглядит здоровым, но бутонов нет — все силы уходят на поддержание листвы.
Не спешите пересаживать! Есть способ проще:
Возьмите железный лом или толстый прут.
Воткните его в почву на 20 см от центра куста, на глубину 40-50 см.
Слегка пошатайте, чтобы создать микротрещины в земле.
Сделайте 4-5 таких проколов вокруг куста.
Метод кажется варварским, но он пробуждает растение: корни "в панике" наращивают новые всасывающие отростки.
Полейте раствором суперфосфата — 40 г на 10 л воды.
Замульчируйте перепревшим навозом — он смягчит стресс и улучшит питание.
Через неделю появятся новые побеги, а в июне — долгожданные бутоны.
Старые корни не впитывают питание — только новые, молодые корешки могут обеспечить растение всем необходимым.
Проколы запускают восстановление — как обрезка стимулирует рост у деревьев, так и этот способ "будит" корни.
Не делайте проколы ближе 15 см к стеблям, чтобы не повредить почки возобновления.
Проводите процедуру не чаще раза в 2-3 года.
Проверьте, не заглублены ли почки пиона — они должны быть на глубине 3-5 см.
Если глубже — аккуратно подкопайте и приподнимите корневище, подсыпав песок.
Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).
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