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Шок и цветы: что сделать с корнями пиона, чтобы он зацвёл

1:58
Садоводство

Пышные пионы, как на картинке, мечта каждого садовода. Но иногда куст годами сидит на месте, радуя только зеленью. Почему так происходит и как вернуть цветение уже в этом сезоне? Всё дело — в корнях.

Розовые пионы
Фото: commons.wikimedia.org by Гурьева Светлана (zooclub.ru), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Розовые пионы

Проблема: "спящие" корни

С возрастом корневая система пиона деревенеет и перестаёт нормально впитывать питание. Внешне куст выглядит здоровым, но бутонов нет — все силы уходят на поддержание листвы.

Решение: шоковая терапия для корней

Не спешите пересаживать! Есть способ проще:

  • Возьмите железный лом или толстый прут.

  • Воткните его в почву на 20 см от центра куста, на глубину 40-50 см.

  • Слегка пошатайте, чтобы создать микротрещины в земле.

  • Сделайте 4-5 таких проколов вокруг куста.

Метод кажется варварским, но он пробуждает растение: корни "в панике" наращивают новые всасывающие отростки.

Что делать сразу после

  1. Полейте раствором суперфосфата — 40 г на 10 л воды.

  2. Замульчируйте перепревшим навозом — он смягчит стресс и улучшит питание.

  3. Через неделю появятся новые побеги, а в июне — долгожданные бутоны.

Почему это работает

  • Старые корни не впитывают питание — только новые, молодые корешки могут обеспечить растение всем необходимым.

  • Проколы запускают восстановление — как обрезка стимулирует рост у деревьев, так и этот способ "будит" корни.

Важно помнить:

  • Не делайте проколы ближе 15 см к стеблям, чтобы не повредить почки возобновления.

  • Проводите процедуру не чаще раза в 2-3 года.

  • Проверьте, не заглублены ли почки пиона — они должны быть на глубине 3-5 см.
    Если глубже — аккуратно подкопайте и приподнимите корневище, подсыпав песок.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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