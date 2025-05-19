Укроп в вашем огороде: как правильно его собирать и хранить

2:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Укроп — это популярная пряность, которая используется в кулинарии во многих странах. Он не только придает блюдам аромат и вкус, но и обладает полезными свойствами. Чтобы укроп радовал вас свежестью и насыщенным вкусом, важно знать, как правильно его собирать.

Фото: commons.wikimedia. org by Burkhard Mücke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Цветок антума, трава укропа или огурца, острый посередине, размытый спереди и сзади

Когда собирать укроп

Сбор укропа можно начинать, когда растения достигают высоты 15-20 см. Обычно это происходит через 4-6 недель после посева. Укроп можно собирать в течение всего лета, но лучше всего это делать до того, как начнут образовываться цветочные стрелки. Цветение может привести к потере аромата и вкуса.

Как правильно собирать укроп

Инструменты

Для сбора укропа вам понадобятся:

Острые ножницы или секатор.

Перчатки (по желанию).

Техника сбора

Выбор стеблей: выбирайте самые крепкие и здоровые растения. Если вы собираете укроп для использования в ближайшее время, лучше всего срезать верхушки стеблей, так как они содержат наибольшее количество эфирных масел. Срезание: срезайте стебли укропа на уровне 2-3 см от земли. Это позволит растению продолжать расти и давать новые побеги. Если вы хотите собрать больше укропа за один раз, можете срезать несколько стеблей из одного растения. Не повреждайте корни: будьте осторожны, чтобы не повредить корни при сборе. Это поможет растению продолжать расти.

Как хранить собранный укроп

После сбора укропа важно правильно его хранить, чтобы сохранить свежесть и аромат:

В холодильнике: укроп можно завернуть в влажное бумажное полотенце и положить в пластиковый пакет. Храните его в холодильнике, где он может оставаться свежим до недели.

Заморозка: если вы хотите сохранить укроп на более длительный срок, его можно нарезать и заморозить в контейнерах или пакетах для заморозки.

Сушка: укроп также можно сушить. Для этого развесьте его в темном, хорошо проветриваемом месте и храните в герметичных контейнерах.

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